Todos hablan del look de Oriana Sabatini: el vestido que marca tendencia y es apto para embarazo

El gran casamiento de Diego “Peque” Schwartzman y Euge de Martino se celebró este sábado, reuniendo a muchísimos amigos y seres queridos en una mega fiesta. Entre los invitados de lujo, la presencia de Oriana Sabatini destacó de manera especial, acudiendo a la ceremonia a pesar de la distancia. La cantante y actriz viajó especialmente desde Italia para no perderse esta celebración única, demostrando gran afecto por los novios.
La artista lució espectacular aquella velada, mostrando su pancita de embarazada de la mejor forma posible. La elección de su vestuario, clásico, formal y elegante, permitió que su bebé brillara junto a ella, complementándose a la perfección. Gracias a su estilo imponente, Oriana Sabatini se convirtió en una de las invitadas más buscadas y fotografiadas de la celebración.
¿Que el gran vestido de moda que uso Oriana Sabatini para el casamiento?
Para la boda, Oriana Sabatini optó por un vestido negro sin mangas, diseñado por Marcelo Giacobbe. La prenda presentaba un escote en V, complementado por una espalda totalmente descubierta, ofreciendo gran distinción. Este modelo específico realzó su silueta, destacando su avanzado estado de gestación.
La elección de un corte princesa resultó muy acertada para la figura de la actriz. El diseño incorporó ribetes plateados, detalles que añadieron el toque de color y sofisticación requeridos. Accesorios de Jean Pierre, además de un blazer y sandalias a tono con el vestido oscuro, completaron este conjunto elegante.
Complicidad, lo qué subiero a redes y felicitaciones familiares en el casamiento
Oriana Sabatini documentó varios momentos de la noche, compartiendo fotos en sus plataformas sociales antes y durante la fiesta. La publicación recibió la aprobación instantánea de su madre y futura abuela, Catherine Fulop. Ella misma dejó una frase emotiva y simpática, diciendo: “Bebita hermosa con bebé a cassette”.
La invitada especial se dedicó a compartir decenas de instantes de la gran velada, repleta de amor. En su registro fotográfico incluyó tomas con sus amistades y con los novios, Diego “Peque” Schwartzman y Euge de Martino, mientras realizaban el corte de la torta. También capturó un momento con la Champions Liga, grupo que protagonizó el espectáculo musical del casamiento. Oriana celebró así una noche única, rodeada de afecto y compañerismo.