Secciones
EspectáculosFamosos

Todos hablan del look de Oriana Sabatini: el vestido que marca tendencia y es apto para embarazo

La cantante y actriz viajó especialmente desde Italia para no perderse esta celebración única, demostrando gran afecto por los novios: Diego “Peque” Schwartzman y Euge de Martino

Todos hablan del look de Oriana Sabatini: el vestido que marca tendencia y es apto para embarazo
Hace 36 Min

El gran casamiento de Diego “Peque” Schwartzman y Euge de Martino se celebró este sábado, reuniendo a muchísimos amigos y seres queridos en una mega fiesta. Entre los invitados de lujo, la presencia de Oriana Sabatini destacó de manera especial, acudiendo a la ceremonia a pesar de la distancia. La cantante y actriz viajó especialmente desde Italia para no perderse esta celebración única, demostrando gran afecto por los novios.

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

La artista lució espectacular aquella velada, mostrando su pancita de embarazada de la mejor forma posible. La elección de su vestuario, clásico, formal y elegante, permitió que su bebé brillara junto a ella, complementándose a la perfección. Gracias a su estilo imponente, Oriana Sabatini se convirtió en una de las invitadas más buscadas y fotografiadas de la celebración.

¿Que el gran vestido de moda que uso Oriana Sabatini para el casamiento?

Para la boda, Oriana Sabatini optó por un vestido negro sin mangas, diseñado por Marcelo Giacobbe. La prenda presentaba un escote en V, complementado por una espalda totalmente descubierta, ofreciendo gran distinción. Este modelo específico realzó su silueta, destacando su avanzado estado de gestación.

La elección de un corte princesa resultó muy acertada para la figura de la actriz. El diseño incorporó ribetes plateados, detalles que añadieron el toque de color y sofisticación requeridos. Accesorios de Jean Pierre, además de un blazer y sandalias a tono con el vestido oscuro, completaron este conjunto elegante.

Todos hablan del look de Oriana Sabatini: el vestido que marca tendencia y es apto para embarazo

Complicidad, lo qué subiero a redes y felicitaciones familiares en el casamiento

Oriana Sabatini documentó varios momentos de la noche, compartiendo fotos en sus plataformas sociales antes y durante la fiesta. La publicación recibió la aprobación instantánea de su madre y futura abuela, Catherine Fulop. Ella misma dejó una frase emotiva y simpática, diciendo: “Bebita hermosa con bebé a cassette”.

La invitada especial se dedicó a compartir decenas de instantes de la gran velada, repleta de amor. En su registro fotográfico incluyó tomas con sus amistades y con los novios, Diego “Peque” Schwartzman y Euge de Martino, mientras realizaban el corte de la torta. También capturó un momento con la Champions Liga, grupo que protagonizó el espectáculo musical del casamiento. Oriana celebró así una noche única, rodeada de afecto y compañerismo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
MasterChef Celebrity: ¿por qué no hubo gala de eliminación el domingo y para cuándo se pasa?

MasterChef Celebrity: ¿por qué no hubo gala de eliminación el domingo y para cuándo se pasa?

Nachito Saralegui llega a Tucumán con su show unipersonal: cuándo y dónde conseguir entradas

Nachito Saralegui llega a Tucumán con su show unipersonal: cuándo y dónde conseguir entradas

Tini en Futttura: la artista se emocionó y recorrió todas las etapas de su carrera para 35 mil fanáticos

Tini en Futttura: la artista se emocionó y recorrió todas las etapas de su carrera para 35 mil fanáticos

Ocho alimentos para tener energía y evitar el agotamiento antes de fin de año

Ocho alimentos para tener energía y evitar el agotamiento antes de fin de año

Lo más popular
Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos
1

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta
2

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”
3

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19
4

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”
5

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo
6

“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo

Más Noticias
Peligro en pleno centro: un poste de semáforo cayó sobre un taxi

Peligro en pleno centro: un poste de semáforo cayó sobre un taxi

Tucumán avanza en la modernización del transporte público

Tucumán avanza en la modernización del transporte público

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 26 de octubre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 26 de octubre?

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Comentarios