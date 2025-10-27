Todos hablan del look de Oriana Sabatini: el vestido que marca tendencia y es apto para embarazo

El gran casamiento de Diego “Peque” Schwartzman y Euge de Martino se celebró este sábado, reuniendo a muchísimos amigos y seres queridos en una mega fiesta. Entre los invitados de lujo, la presencia de Oriana Sabatini destacó de manera especial, acudiendo a la ceremonia a pesar de la distancia. La cantante y actriz viajó especialmente desde Italia para no perderse esta celebración única, demostrando gran afecto por los novios.