Rodrigo de Paul sorprendió a Tini Stoessel con un detalle especial después de Futttura

El futbolista le escribió simplemente "T amo", junto a emoticones de un corazón y un fuego, sellando así su afecto de forma virtual. La cantante le devolvió la ternura con una respuesta: "Te amo, mi amor, con todo mi corazón". Los seguidores de la pareja celebraron esta interacción, aunque ya presenciaban el modus operandi romántico en videos anteriores donde el jugador observaba a su novia embelesado en el escenario.