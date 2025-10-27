Rodrigo de Paul sorprendió a Tini Stoessel con un detalle especial después de Futttura

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul están en pleno momento de enamoramiento, y lo expresan de manera pública. Después del show de Futttura, que inaugura una consagración para la carrera de Tini, el futbolista declaró su amor con un gesto que no pasó desapercibido.
De Paul viajó desde Miami para presenciar el gran show en Tecnopolis de su pareja, desde el sector VIP del predio. Su look era un buzo negro que forma parte del merchandising oficial del recital de la artista pop, así escuchó a Tini durante tres horas seguidas mientras mostraba hasta dónde puede llegar su talento.
¿Cuál fue el gesto romantico de Rodrigo de Paul para Tini?
El domingo por la noche, Tini Stoessel compartió un mensaje en sus redes sociales. La cantante agradeció el masivo apoyo de sus fanáticos y de todo su equipo de trabajo. Este contexto especial fue el elegido para un importante gesto de su pareja.
Rodrigo de Paul realizó el primer mensaje público y directo para Tini después de su reconciliación, la cual tuvo lugar a principios de este año. Si bien antes ya se mostraron juntos en diversas ocasiones frente a la prensa. Faltaba que oficializaran su renovado amor en el ámbito digital.
El futbolista le escribió simplemente "T amo", junto a emoticones de un corazón y un fuego, sellando así su afecto de forma virtual. La cantante le devolvió la ternura con una respuesta: "Te amo, mi amor, con todo mi corazón". Los seguidores de la pareja celebraron esta interacción, aunque ya presenciaban el modus operandi romántico en videos anteriores donde el jugador observaba a su novia embelesado en el escenario.
¿Por qué Tini Stoessel y Rodrigo de Paul pospusieron su boda?
A pesar de los planes iniciales, tanto De Paul como Stoessel definieron que el casamiento se aplazaría. La decisión tomó fuerza durante octubre, dejando atrás el intenso rumor sobre la celebración navideña de este año. Los compromisos de ambos hicieron que la boda se postergara, concretándose recién durante el 2026.
La medida de Stoessel y De Paul respecto a la oficialización del vínculo fue comentada por la panelista Juli Argenta en el programa LAM. Ella destacó que no existen invitaciones preparadas ni enviadas a los allegados por el momento. La periodista sostuvo que la fecha previa se veía bien, pero la pareja prefirió mover la ceremonia para el siguiente periodo.
Se sabe que la pareja avanzó con los preparativos para la ceremonia, contactando a varios proveedores. También se escogió un realizador audiovisual para que filme y registre el esperado momento. No obstante, los protagonistas determinaron esperar y reajustar la organización para el próximo año.