El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

La boda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski se ha convertido en uno de los eventos más comentados del año. La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith celebró su enlace el pasado sábado 18 de octubre en un escenario de ensueño: la Abadía Retuerta, un antiguo templo del siglo XII situado en la Ribera del Duero (Valladolid).
Más allá del glamour hollywoodiense que rodeó la ceremonia —a la que asistieron cerca de 200 invitados, entre ellos Dakota Johnson, hermana de la novia—, lo que más ha llamado la atención ha sido el vestido nupcial de Stella, un diseño que rinde homenaje a sus raíces españolas con un toque gótico, romántico y artesanal.
Un vestido con acento español
En declaraciones recogidas por la revista ¡Hola!, que publicó en exclusiva las imágenes del enlace, la hija del actor malagueño confesó que “quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”. Y lo consiguió.
El vestido, confeccionado por la prestigiosa firma Rodarte, está elaborado en gasa con encaje y escote estilo corazón, aportando una mezcla perfecta entre elegancia clásica y modernidad bohemia. La elección de la marca tampoco es casual: Rodarte pertenece a las hermanas Kate y Laura Mulleavy, estadounidenses con ascendencia española, una conexión cultural que Stella quiso reflejar en su gran día.
La elección del lugar: un homenaje a sus raíces
Aunque la actriz y empresaria nació en Marbella hace 29 años, finalmente optó por celebrar su boda en Castilla y León, siguiendo la recomendación de su padre, Antonio Banderas. Él le sugirió la Ribera del Duero, una región que combina historia, vino y naturaleza, para dar el “sí, quiero” en un entorno íntimo y con aire medieval.
La elección no solo simboliza un vínculo con España, sino también con el propio espíritu artístico de la familia Banderas, profundamente ligado a la cultura y a la estética andaluza.
Dakota Johnson, otra protagonista inesperada
Entre los asistentes destacó Dakota Johnson, que sorprendió con un vestido negro de encaje y transparencias, una elección atrevida y elegante que complementó a la perfección la estética romántica del evento.
Una boda con sello familiar y cinematográfico
El enlace de Stella del Carmen y Alex Gruszynski combinó lo mejor de ambos mundos: la tradición española y el glamour de Hollywood. Desde la localización hasta el diseño del vestido, todo estuvo pensado para reflejar la personalidad de la novia: sofisticada, con raíces profundas y un estilo inconfundible.