El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

La boda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski se ha convertido en uno de los eventos más comentados del año. La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith celebró su enlace el pasado sábado 18 de octubre en un escenario de ensueño: la Abadía Retuerta, un antiguo templo del siglo XII situado en la Ribera del Duero (Valladolid).