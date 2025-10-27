Postre helado rápido y fácil: bolitas de tiramisú en 10 minutos

Si te gusta el tiramisú pero hacer una bandeja entera te parece demasiado, preparar estas bolitas será la solución para evitar que el postre entero quede servido. Es un plato dulce que lleva solo cuatro ingredientes, todos fáciles de conseguir, y no necesita ningún tipo de cocción. Además, se preparan en muy poco tiempo y pueden congelarse para guardar en el freezer por el tiempo que sea necesario.
El tiramisú es uno de los postres clásicos italianos. Surgió en la región del Véneto y la historia más difundida cuenta que fue creado por la cocinera Roberta Linguanatto y el repostero Loly Linguanatto. Su nombre proviene del dialecto véneto “tirame su”, que significa “levántame” en referencia al efecto que producen sus ingredientes combinados.
La mezcla de café, azúcar, cacao y galletas humedecidas son la combinación perfecta para quienes gustan de los postres con poca dulzura. Su textura cremosa es suave al paladar sin llegar a ser relajante.
Bolitas de tiramisú con cuatro ingredientes
Para empezar a preparar estas bolitas de tiramisú necesitarás un paquete de vainillas, las suficientes como para que tu postre se solidifique y te permita armar bolitas. También se necesitarán 45 mililitros de tu café favorito. Podés prepararlo cuando te estés haciendo un desayuno y, mientras más intensos sea, más sabor a café tendrán las bolitas de tiramisú.
Por último, se necesitarán 75 gramos de queso mascarpone, que es el ingrediente original que lleva el tiramisú, pero en su reemplazo podés utilizar queso crema. Por último, necesitarás algunas cucharadas de cacao en polvo, preferentemente amargo. Quienes prefieran las opciones más dulces, pueden usar también pasta de avellanas o dulce de leche para hacer bolitas rellenas.
Cómo preparar bolitas de tiramisú heladas
1) En un recipiente, colocá las vainillas y desarmalas con las manos hasta que quede una especie de harina de galletas. Deben estar completamente trituradas.
2) Agregá a las galletas el mascarpone para que se forme una pasta cremosa de vainillas y este lácteo de nata y ácido cítrico. Incorpora todo hasta que esté completamente ligado.
3) Luego, verté pequeños chorros de café en la pasta. Agregá el suficiente líquido hasta que la pasta quede blanda pero lo suficientemente seca como para poder formar bolitas con las manos.
4) Reservá la crema de café, galletas y mascarpone durante media hora en el freezer. Cuando la saqués, armá bolitas dándoles forma con las manos. Si querés que tengan relleno, podés usar una manga repostera para agregar un punto de pasta de avellana o dulce de leche en su interior.
5) Levantá las bolitas con una cuchara y pasalas por cacao en polvo para sellarlas y evitar que se peguen a otras superficies.
6) Llevalas al freezer durante algunas horas más y preferentemente guardalas en un recipiente con tapa y entre plásticos separadores para evitar que se peguen y tomen olor.