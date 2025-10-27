Postre helado rápido y fácil: bolitas de tiramisú en 10 minutos

Si te gusta el tiramisú pero hacer una bandeja entera te parece demasiado, preparar estas bolitas será la solución para evitar que el postre entero quede servido. Es un plato dulce que lleva solo cuatro ingredientes, todos fáciles de conseguir, y no necesita ningún tipo de cocción. Además, se preparan en muy poco tiempo y pueden congelarse para guardar en el freezer por el tiempo que sea necesario.