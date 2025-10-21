Key lime pie: un postre helado fácil de hacer y con pocos ingredientes

Si te gustan los postres con sabores cítricos y, además, buscás algo que combine con la frescura necesaria que tienen que tener los platos dulces en verano, este key lime pie es la opción perfecta. Lleva pocos ingredientes y no necesita más que unos minutos de cocción al horno. Su sabor es una mezcla perfecta entre la suavidad de la crema y la acidez del cítrico.