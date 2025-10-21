Key lime pie: un postre helado fácil de hacer y con pocos ingredientes

Si te gustan los postres con sabores cítricos y, además, buscás algo que combine con la frescura necesaria que tienen que tener los platos dulces en verano, este key lime pie es la opción perfecta. Lleva pocos ingredientes y no necesita más que unos minutos de cocción al horno. Su sabor es una mezcla perfecta entre la suavidad de la crema y la acidez del cítrico.
Para la base de masa necesitarás 150 gramos de galletitas trituradas. Pueden ser de vainilla, pero también queda bien con chocolate, según lo que prefieras. Además, necesitarás 80 gramos de manteca derretida para ligar las galletas trituradas.
Para el relleno de lima se necesitan 300 gramos de queso crema azul que se mezclará con 150 mililitros de crema de leche para batir –es esencial para que adopte la consistencia correcta–. Se endulzará con 50 gramos de azúcar y, además, se necesitan tres yemas de huevo y el jugo y la ralladura de tres limas completas. Si te gusta menos intenso, podés ponerle menos cantidad de ralladura. Además, separá 100 mililitros de crema de leche para decorar.
Cómo hacer el postre helado de lima
Para armar la base de esta tarta, deberás picar o procesar las galletas para que queden como una especie de harina. Luego, agregar la manteca derretida para ligar el polvo de galleta. Pasá toda la mezcla a la base de un molde previamente enmantecado y aplastalo con una cuchara para darle forma a la parte que soportará la crema.
Llevá la base a la heladera.
En otro recipiente, mezclá el queso crema con la crema para batir y dos yemas de huevo de manera que quede una pasta homogénea.
Limpiá bien las limas y rallá las cáscaras. Separá la ralladura en una compotera y reservala. Exprimí las limas asegurándote de quitarles las semillas en caso de que tengan.
Mezclá el jugo y la ralladura con la pasta anterior de yemas, crema y queso. Retirá la base de la heladera y agregá la crema de limón. Llevá por lo menos seis horas al freezer para que se endurezca.
Antes de terminar el tiempo, batí el resto de la crema de leche con la yema para formar una crema sin limón y, una vez que esté lista, agregala en la parte superior de la tarta. Rallá otra media lima para decorar por encima.