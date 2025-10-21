Secciones
SociedadGastronomía

Key lime pie: un postre helado fácil de hacer y con pocos ingredientes

La fusión perfecta entre la acidez de la lima y la suavidad de la crema.

Key lime pie: un postre helado fácil de hacer y con pocos ingredientes
Hace 1 Hs

Si te gustan los postres con sabores cítricos y, además, buscás algo que combine con la frescura necesaria que tienen que tener los platos dulces en verano, este key lime pie es la opción perfecta. Lleva pocos ingredientes y no necesita más que unos minutos de cocción al horno. Su sabor es una mezcla perfecta entre la suavidad de la crema y la acidez del cítrico.

Postre helado de chocolate y café: una receta fácil y deliciosa sin cocción

Postre helado de chocolate y café: una receta fácil y deliciosa sin cocción

Para la base de masa necesitarás 150 gramos de galletitas trituradas. Pueden ser de vainilla, pero también queda bien con chocolate, según lo que prefieras. Además, necesitarás 80 gramos de manteca derretida para ligar las galletas trituradas.

Para el relleno de lima se necesitan 300 gramos de queso crema azul que se mezclará con 150 mililitros de crema de leche para batir –es esencial para que adopte la consistencia correcta–. Se endulzará con 50 gramos de azúcar y, además, se necesitan tres yemas de huevo y el jugo y la ralladura de tres limas completas. Si te gusta menos intenso, podés ponerle menos cantidad de ralladura. Además, separá 100 mililitros de crema de leche para decorar.

Cómo hacer el postre helado de lima

Para armar la base de esta tarta, deberás picar o procesar las galletas para que queden como una especie de harina. Luego, agregar la manteca derretida para ligar el polvo de galleta. Pasá toda la mezcla a la base de un molde previamente enmantecado y aplastalo con una cuchara para darle forma a la parte que soportará la crema.

Llevá la base a la heladera.

En otro recipiente, mezclá el queso crema con la crema para batir y dos yemas de huevo de manera que quede una pasta homogénea.

Limpiá bien las limas y rallá las cáscaras. Separá la ralladura en una compotera y reservala. Exprimí las limas asegurándote de quitarles las semillas en caso de que tengan.

Mezclá el jugo y la ralladura con la pasta anterior de yemas, crema y queso. Retirá la base de la heladera y agregá la crema de limón. Llevá por lo menos seis horas al freezer para que se endurezca.

Antes de terminar el tiempo, batí el resto de la crema de leche con la yema para formar una crema sin limón y, una vez que esté lista, agregala en la parte superior de la tarta. Rallá otra media lima para decorar por encima.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
1

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
2

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia
3

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
4

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
5

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

La hegemonía del “alperovichismo”
6

La hegemonía del “alperovichismo”

Más Noticias
Misterioso choque en plena altura: un objeto espacial reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

Misterioso choque en plena altura: un objeto "espacial" reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

Estas son las tres plantas que no deberíamos tener nunca en casa, según el Feng Shui

Estas son las tres plantas que no deberíamos tener nunca en casa, según el Feng Shui

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Comentarios