Secciones
EspectáculosFamosos

¿Por qué Tini Stoessel decidió aplazar su casamiento con Rodrigo De Paul?

En medio de esta intensa actividad profesional, la vida personal de la cantante también debió recibir movimientos de planes.

¿Por qué Tini Stoessel decidió aplazar su casamiento con Rodrigo De Paul?
Hace 1 Hs

Tini Stoessel está pasando por un momento crucial en su carrera, con el ambicioso proyecto de Futttura. La artista también concretó un ansiado regreso a la actuación con una nueva serie de Disney+, Quebranto. En medio de esta intensa actividad profesional, la vida personal de la cantante también debió recibir movimientos de planes importantes.

Tini Stoessel suspendió su primer show en Tecnópolis: "Tengo el corazón partido"

Tini Stoessel suspendió su primer show en Tecnópolis: Tengo el corazón partido

Se conoció que la artista y el futbolista Rodrigo De Paul planificaban oficializar su vínculo amoroso mediante una boda íntima. Las versiones de un matrimonio inminente surgieron luego de un romántico viaje que ambos emprendieron a comienzos de julio. Trascendió a mediados de octubre que la pareja establecía el 20 de diciembre como la fecha de la celebración en Exaltación de la Cruz.

¿Por qué Tini Stoessel y Rodrigo de Paul pospusieron su boda? 

A pesar de los planes iniciales, tanto De Paul como Stoessel definieron que el casamiento se aplazaría. La decisión tomó fuerza durante octubre, dejando atrás el intenso rumor sobre la celebración navideña de este año. Los compromisos de ambos hicieron que la boda se postergara, concretándose recién durante el 2026.

La medida de Stoessel y De Paul respecto a la oficialización del vínculo fue comentada por la panelista Juli Argenta en el programa LAM. Ella destacó que no existen invitaciones preparadas ni enviadas a los allegados por el momento. La periodista sostuvo que la fecha previa se veía bien, pero la pareja prefirió mover la ceremonia para el siguiente periodo.

Se sabe que la pareja avanzó con los preparativos para la ceremonia, contactando a varios proveedores. También se escogió un realizador audiovisual para que filme y registre el esperado momento. No obstante, los protagonistas determinaron esperar y reajustar la organización para el próximo año.

El momento de Tini en su carrera y todos los focos de concentración

El aplazamiento de la boda se relaciona con el ritmo de vida actual de la artista y sus obligaciones laborales. La panelista Yanina Latorre detalló que Tini dirige sus energías a completar una mudanza en el país. La estrella pop abandonó su residencia en Nordelta, una propiedad que le prestaron, para trasladarse a San Isidro.

Se explicó que la casa de Nordelta la facilitó un socio del padre, pues la cantante ya posee la edad para vivir sola. Actualmente, Stoessel compró un terreno y construye su vivienda propia en San Isidro, aunque se desconoce si la obra terminó. Cuando cumple compromisos en Buenos Aires, Tini reside en la casa familiar, pues allí goza de un espacio privado que funciona como su departamento.

Temas Rodrigo De Paul
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
A un día de FUTTTURA: TINI lanzó una canción sorpresa con un género musical que pocos esperaban

A un día de FUTTTURA: TINI lanzó una canción sorpresa con un género musical que pocos esperaban

Tini en Futttura: la artista se emocionó y recorrió todas las etapas de su carrera para 35 mil fanáticos

Tini en Futttura: la artista se emocionó y recorrió todas las etapas de su carrera para 35 mil fanáticos

“Nos casamos princesa mía”: así celebró Matías Alé su casamiento con su novia de 24 años

“Nos casamos princesa mía”: así celebró Matías Alé su casamiento con su novia de 24 años

Matías Alé se casó por civil con Martina Vignolo en Mar del Plata: ¿cuándo es la boda por iglesia?

Matías Alé se casó por civil con Martina Vignolo en Mar del Plata: ¿cuándo es la boda por iglesia?

Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
2

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país
3

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
4

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán
5

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

“Escucho que la libertad es un tema de derecha; creo profundamente que también es de izquierda
6

“Escucho que la libertad es un tema de derecha; creo profundamente que también es de izquierda"

Más Noticias
Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

A cuánto cerró el dólar hoy, martes 21 de octubre de 2025

A cuánto cerró el dólar hoy, martes 21 de octubre de 2025

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Comentarios