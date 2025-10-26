¿Por qué Tini Stoessel decidió aplazar su casamiento con Rodrigo De Paul?

Tini Stoessel está pasando por un momento crucial en su carrera, con el ambicioso proyecto de Futttura. La artista también concretó un ansiado regreso a la actuación con una nueva serie de Disney+, Quebranto. En medio de esta intensa actividad profesional, la vida personal de la cantante también debió recibir movimientos de planes importantes.
Se conoció que la artista y el futbolista Rodrigo De Paul planificaban oficializar su vínculo amoroso mediante una boda íntima. Las versiones de un matrimonio inminente surgieron luego de un romántico viaje que ambos emprendieron a comienzos de julio. Trascendió a mediados de octubre que la pareja establecía el 20 de diciembre como la fecha de la celebración en Exaltación de la Cruz.
¿Por qué Tini Stoessel y Rodrigo de Paul pospusieron su boda?
A pesar de los planes iniciales, tanto De Paul como Stoessel definieron que el casamiento se aplazaría. La decisión tomó fuerza durante octubre, dejando atrás el intenso rumor sobre la celebración navideña de este año. Los compromisos de ambos hicieron que la boda se postergara, concretándose recién durante el 2026.
La medida de Stoessel y De Paul respecto a la oficialización del vínculo fue comentada por la panelista Juli Argenta en el programa LAM. Ella destacó que no existen invitaciones preparadas ni enviadas a los allegados por el momento. La periodista sostuvo que la fecha previa se veía bien, pero la pareja prefirió mover la ceremonia para el siguiente periodo.
Se sabe que la pareja avanzó con los preparativos para la ceremonia, contactando a varios proveedores. También se escogió un realizador audiovisual para que filme y registre el esperado momento. No obstante, los protagonistas determinaron esperar y reajustar la organización para el próximo año.
El momento de Tini en su carrera y todos los focos de concentración
El aplazamiento de la boda se relaciona con el ritmo de vida actual de la artista y sus obligaciones laborales. La panelista Yanina Latorre detalló que Tini dirige sus energías a completar una mudanza en el país. La estrella pop abandonó su residencia en Nordelta, una propiedad que le prestaron, para trasladarse a San Isidro.
Se explicó que la casa de Nordelta la facilitó un socio del padre, pues la cantante ya posee la edad para vivir sola. Actualmente, Stoessel compró un terreno y construye su vivienda propia en San Isidro, aunque se desconoce si la obra terminó. Cuando cumple compromisos en Buenos Aires, Tini reside en la casa familiar, pues allí goza de un espacio privado que funciona como su departamento.