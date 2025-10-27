Pedido de captura: tres personas quedaron detenidas cuando fueron a votar

Para evitar dichas sanciones, quienes se hayan ausentado en la mesa de votación deben presentar un justificativo válido, por ejemplo, enfermedad o encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de sufragio. En caso de no contar con un certificado que compruebe alguna de dichas situaciones, el infractor deberá abonar la multa correspondiente, cuyo monto va de $1.000 a $2.000, según la cantidad de veces que se haya faltado a las urnas. Cuantas más ausencias acumuladas tenga una persona, mayor será el monto a abonar.