Pedido de captura: tres personas quedaron detenidas cuando fueron a votar

La búsqueda y captura de personas continuó activa durante el domingo de elecciones y, como sucede elección a elección, hubo presencias inesperadas. Según informó la Secretaría de Estado de Comunicación Pública, tres personas prófugas se presentaron a votar y quedaron detenidas de inmediato.
La División Búsqueda y Captura de Prófugos lo confirmó ayer por la noche, luego del cierre de los comicios. Tres personas, dos con domicilio en la capital y una en El Manantial, fueron detenidas por tener causas judiciales pendientes. Los operativos se llevaron a cabo en las escuelas que les habían sido asignadas para votar.
Prófugos quedaron detenidos al presentarse a votar
Fue el comisario Jorge Romano, de la División Búsqueda y Captura de Prófugos quien informó la detención de este domingo. “Personal de la división juntamente con efectivos de la Dirección de investigaciones Criminales y Delitos Complejos y unidades investigativas; siguiendo los lineamientos de los directores generales realizamos recorridos preventivos por diferentes establecimientos escolares de la capital y el interior”, informó el comisario.
Además, agregó que en el marco investigativo se produjo la detención de tres personas que se presentaron a votar. Según precisó, se trató de dos hombres y una mujer y en todos los casos se trata de causas procesales. Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial de dicha división de la Policía de Tucumán donde quedaron a disposición de la justicia.
De cuánto es la multa por no presentarse a votar
Las infracciones por no votar se materializan en una multa económica y también pueden aplicarse restricciones administrativas que pueden generar complicaciones a futuro, como por ejemplo, la gestión de trámites para obtener documentación nacional.
Para evitar dichas sanciones, quienes se hayan ausentado en la mesa de votación deben presentar un justificativo válido, por ejemplo, enfermedad o encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de sufragio. En caso de no contar con un certificado que compruebe alguna de dichas situaciones, el infractor deberá abonar la multa correspondiente, cuyo monto va de $1.000 a $2.000, según la cantidad de veces que se haya faltado a las urnas. Cuantas más ausencias acumuladas tenga una persona, mayor será el monto a abonar.
Para sanciones, los infractores deberán justificar su inasistencia dentro de los 60 días posteriores a la jornada electoral. Una vez superado el plazo de 60 días, el ciudadano que no votó figurará como infractor. Para salir de esta condición, deberá ingresar al sitio del Registro de Infractores al Deber de Votar (infractores.padron.gob.ar), donde se genera una boleta de pago bajo el artículo 125. Esa boleta puede abonarse en Banco Nación, imprimiéndola y presentándola en una sucursal ó medios electrónicos habilitados en el mismo sitio.
La cancelación se comunicará automáticamente a la Justicia Electoral en un plazo de hasta 48 horas. Luego del pago, el infractor deja de figurar en el registro y recupera sus derechos para tramitar documentos o acceder a empleos públicos.