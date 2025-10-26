Secciones
La madre de Javier Milei fue a votar con el permiso de conducir y tuvo que volver a su casa a buscar el DNI

Al notar el error, Alicia Luján Lucich regresó a su casa para buscar el documento correcto.

La madre de Javier Milei fue a votar con el permiso de conducir y tuvo que volver a su casa a buscar el DNI
Hace 15 Min

La madre del presidente Javier Milei, Alicia Luján Lucich, protagonizó una de las primeras perlitas de las elecciones legislativas 2025 al presentarse a votar con su licencia de conducir en lugar del Documento Nacional de Identidad (DNI). El hecho ocurrió en el Instituto Pedro Poveda, en el partido bonaerense de Vicente López.

Según informó Noticias Argentinas, Lucich llegó al establecimiento electoral con “impecable brushing en su pelo carré rubio”, pero al momento de ingresar al cuarto oscuro advirtió que había llevado el documento equivocado. Sin más remedio, tuvo que volver a su domicilio para buscar el DNI.

Minutos más tarde, regresó al colegio y pudo emitir su voto pasadas las 10 de la mañana.

El Instituto Pedro Poveda es uno de los puntos de votación más concurridos del distrito, ya que allí también sufraga Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario.

El curioso episodio se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los presentes y en redes sociales, donde muchos usuarios lo tomaron con humor y destacaron la naturalidad con la que la madre del presidente enfrentó el olvido.

