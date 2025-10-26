A sus 98 años, Mirtha Legrand fue a votar: "Me vestí con los colores de la patria"

La diva también destacó los cambios en el sistema electoral y expresó su entusiasmo: “Sí, cambió todo y me lo explicaron. Cambió totalmente la manera de votar. Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”. Su look, inspirado en los tonos celeste y blanco, fue elegido a propósito como símbolo de pertenencia y orgullo nacional.