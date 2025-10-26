A sus 98 años, Mirtha Legrand fue a votar: "Me vestí con los colores de la patria"

Entre flashes y aplausos, alrededor de las 13, Mirtha Legrand ejerció su derecho cívico y se convirtió, una vez más, en una de las imágenes más representativas del día.
Fiel a su estilo y a su compromiso democrático, la conductora llegó con puntualidad y elegancia a la Escuela Primaria Común N.º 20 Carlos María Biedma. Apenas descendió de su vehículo, fue recibida por la prensa y respondió con su habitual simpatía sobre cómo vivía esta jornada: “Sí, contentísima. Además, ayer hice un rating buenísimo”, comentó entre risas, dejando ver que el éxito profesional y el fervor ciudadano pueden ir de la mano.
La diva también destacó los cambios en el sistema electoral y expresó su entusiasmo: “Sí, cambió todo y me lo explicaron. Cambió totalmente la manera de votar. Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”. Su look, inspirado en los tonos celeste y blanco, fue elegido a propósito como símbolo de pertenencia y orgullo nacional.
Entre selfies, aplausos y muestras de cariño, Mirtha recordó sus primeras experiencias en las urnas: “La primera vez que voté, ¡hace muchísimo!”. Una frase que resume no solo el paso del tiempo, sino el peso simbólico de su presencia en cada elección.
Consultada sobre cómo vive el afecto del público en lugares públicos, respondió con emoción: “Esto me gusta y me hace muy feliz, el día que no lo tenga voy a sufrir mucho”.
Luego de emitir su voto, la conductora habló nuevamente con la prensa, dejando un mensaje claro sobre su compromiso con el país: “Que siempre haya libertad en la Argentina para votar y que sea un país democrático”. Cuando le preguntaron si aún hoy la moviliza el acto de votar, fue contundente: “Siempre”, confesó, mostrando que la emoción por participar en la vida cívica sigue intacta.