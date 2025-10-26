Crisis en Atlético Tucumán: Lucas Pusineri se va y Hugo Colace toma el mando

El contexto tampoco ayudó. En las últimas semanas, el “Decano” atravesó conflictos internos que minaron la convivencia: desde la deuda por premios con el plantel hasta la filtración de reclamos públicos que derivaron en un comunicado de los futbolistas, en el que apuntaron a la falta de respuestas de la dirigencia. La relación entre los distintos estamentos del club se tensó al máximo y, en medio de ese fuego cruzado, Pusineri terminó siendo una figura desgastada.