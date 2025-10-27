Secciones
MasterChef Celebrity: ¿por qué no hubo gala de eliminación el domingo y para cuándo se pasa?

La esperada gala de eliminación se paso para otro día de la semana.

Hace 1 Hs

Debido a la programación especial en el marco electoral, de la televisión, MasterChef Celebrity no se emitió en su horario usual el pasado domingo 26 de octubre durante la noche. Sin embargo la esperada gala de eliminación se paso para otro día de la semana. 

Alguien debe dejar el certamen de cocina cada semana, esas son las reglas. Es por eso que varios seguidores del programa esperaban poder sintonizar la gala de eliminación, pero ganó la confusión debido a la falta de aviso del cambio.

¿Qué paso con MasterChef Celebrity?

MasterChef Celebrity se paso nuevamente para el lunes 27 de octubre durante la noche. Se había confirmada previamente la emisión,  La suspensión de la gala se produjo a pesar de que se celebraban las elecciones legislativas nacionales.

El anhelado retorno del reality culinario, programado para asegurar el éxito en la franja horaria después de ciclos como La Voz Argentina y Gran Hermano, enfrenta ahora una marcada inestabilidad. El programa de cocina padece constantes modificaciones en su esquema de emisión. Estas decisiones incluyen cancelaciones sorpresivas, como ocurrió con el partido de Racing por la Copa Libertadores el pasado miércoles.

¿Cuándo se podrá ver la gala de eliminación de MasterChef que debía estar este domingo?

En medio de esta situación incierta, el público experimentó gran confusión sobre la emisión del reality durante la jornada de elecciones. Anteriormente, el canal ya interrumpió la transmisión de La Voz Argentina en una circunstancia similar. Pese a una confirmación previa de la gala para el domingo a las 22 horas, el programa finalmente no salió al aire.

En su lugar, Telefe decidió transmitir el ciclo Por el Mundo, conducido por Marley. El canal anunció la reprogramación de MasterChef Celebrity para el día siguiente. La nueva emisión, bajo la conducción de Wanda Nara, se podrá ver este lunes a las 22 horas por la pantalla de Telefe, junto con diversas plataformas de streaming y aplicaciones móviles.

