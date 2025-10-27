MasterChef Celebrity: ¿por qué no hubo gala de eliminación el domingo y para cuándo se pasa?

¿Cuándo se podrá ver la gala de eliminación de MasterChef que debía estar este domingo?

En medio de esta situación incierta, el público experimentó gran confusión sobre la emisión del reality durante la jornada de elecciones. Anteriormente, el canal ya interrumpió la transmisión de La Voz Argentina en una circunstancia similar. Pese a una confirmación previa de la gala para el domingo a las 22 horas, el programa finalmente no salió al aire.