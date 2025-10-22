Quién hizo la mejor milanesa de MasterChef Celebrity, según Donato de Santis

Durante la noche del martes, una nueva emisión de MasterChef Celebrity se centró en la preparación de un clásico argentino: la milanesa. El jurado del certamen gastronómico elogió a la modelo Valentina Cervantes. Su plato, una milanesa de pollo acompañada por acelga y salsa blanca, sobresalió por su ejecución perfecta y delicado sabor.
La evaluación superó las expectativas de la participante, posicionando su creación culinaria en un lugar histórico dentro del programa. Los cocineros profesionales, quienes juzgaron el desafío, calificaron la comida como la mejor de su tipo en todas las temporadas del ciclo. Este resultado positivo consolida a Cervantes como una candidata fuerte para el resto de la competencia, la cual incrementará su nivel de exigencia con el paso del tiempo.
¿Por qué fue la mejor milanesa? según Donato de Santis
El chef italiano Donato de Santis probó el plato y realizó un movimiento significativo con sus cubiertos. El cocinero deslizó el filo de su cuchillo sobre la milanesa de forma transversal, indicando su ternura interna y la calidad del apanado. De Santis sentenció: "Esta es la mejor milanesa que comido" en todas las ediciones que llevan del concurso.
Germán Martitegui expresó su sorpresa de inmediato, llegando a dudar que Valentina fuese la verdadera autora de tal perfección. El exigente cocinero focalizó su atención en la presentación, describiendo la composición de la guarnición con la carne como "un cuadro". Posterior a probar, Martitegui acompañó la devolución positiva de su colega afirmando que la concursante encontró "el camino" correcto.
El secreto de la receta para la mejor milanesa
La modelo describió que el apanado de la milanesa fue sutil, y decidió no añadir condimento adicional para sazonar la carne. Además, la cocinera recibió el veredicto positivo del pastelero Damián Betular, sumando así una de las mejores devoluciones del certamen.
Valentina Cervantes se considera una experta en el armado de esta comida argentina tradicional. Explicó que este mismo plato lo prepara con frecuencia para todos los miembros de su familia.