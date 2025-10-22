Quién hizo la mejor milanesa de MasterChef Celebrity, según Donato de Santis

La evaluación superó las expectativas de la participante, posicionando su creación culinaria en un lugar histórico dentro del programa. Los cocineros profesionales, quienes juzgaron el desafío, calificaron la comida como la mejor de su tipo en todas las temporadas del ciclo. Este resultado positivo consolida a Cervantes como una candidata fuerte para el resto de la competencia, la cual incrementará su nivel de exigencia con el paso del tiempo.