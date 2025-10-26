Lissa Vera respondió al enojo de Lourdes Fernández: "Me pone contenta"

En diálogo con TN Show, Vera amplió sus palabras: "No me afecta porque es lo esperado. Dije desde el día uno que va a estar muy enojada conmigo por todo este revuelo, pero también era la única manera que las cosas sucedan. Por un lado, me duele; y por otro, me pone contenta porque tiene la fuerza para pelear y enojarse conmigo. No me sorprende para nada y tampoco me lo tomo tan personal ni mucho menos", agregó.