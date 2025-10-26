Lissa Vera respondió al enojo de Lourdes Fernández: "Me pone contenta"

El sábado pasado, la ex Bandana, Lourdes Fernández, quien generó preocupación en los últimos días por su repentina desconexión con su núcleo familiar, la detención de su ex pareja Leandro García Gómez, y su internación, publicó un fuerte descargo explicando su situación. Aseguró que está contenida por sus amigos y que sigue con angina.
En un texto publicado en Instagram, la cantante pareció haber disparado, aunque sin nombrarla, en contra de Lissa Vera, su compañera del grupo musical y quien denunció a Leandro García Gómez con la consigna de que prefería a su amiga "viva aunque enojada".
“Una compañera que hace tres años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién”, arremetió Lourdes contra su amiga.
Lissa Vera respondió al enojo de Lourdes Fernández
“A mí lo único que me importa es que ella está bien para pelear. Si me está peleando, es porque la estúpi… está bien. Y eso a mí me deja tranquila, lo demás me parece un chiquitaje”, comenzó diciendo la artista. Aunque admitió: “Yo no me hago cargo porque no está hecho para mí. Si está enojada conmigo… es lo que esperaba, no esperaba menos”.
“Viendo que salió con un comunicado en el que dice que quiere volver a cantar, por un lado me deja tranquila, porque mi misión está cumplida. Mi misión en este planeta se cumplió: ella está bien, tiene la fuerza para sacar un comunicado, para pelearse, enojarse, ofenderse, y todas las posibilidades que puede tener una persona con vida. Ahí se terminó el problema”, agradeció Vera.
Y siguió: “Por otro, mi denuncia sigue con este hombre que no puede volver a salir. Y aunque me odie hasta el juicio final, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Hoy mismo fui a buscar el botón antipánico”.
En diálogo con TN Show, Vera amplió sus palabras: "No me afecta porque es lo esperado. Dije desde el día uno que va a estar muy enojada conmigo por todo este revuelo, pero también era la única manera que las cosas sucedan. Por un lado, me duele; y por otro, me pone contenta porque tiene la fuerza para pelear y enojarse conmigo. No me sorprende para nada y tampoco me lo tomo tan personal ni mucho menos", agregó.
Por último, insistió en que los dichos de Lourdes no la sorprendieron porque "es la respuesta esperada de una persona que está totalmente captada por un demente", en relación a su ex.