Qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada Lourdes de Bandana

Lourdes Fernández, ex cantante de Bandana, fue hallada ayer por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante un allanamiento de urgencia en un departamento del barrio porteño de Palermo, luego de permanecer 12 horas desaparecida.
El operativo se realizó tras una denuncia presentada por la madre de la artista, quien desconocía su paradero y manifestó su preocupación por los episodios de violencia de género que Lourdes habría sufrido a manos de su pareja, Leandro García Gómez.
El Juzgado Criminal y Correccional N° 47 ordenó el allanamiento luego de que la Policía realizara tareas de investigación en Hurlingham y la Ciudad de Buenos Aires. Desde el inicio, los efectivos sospechaban que la cantante se encontraba en la vivienda ubicada en Ravignani 2186, aunque García Gómez les había impedido el ingreso y negó que ella estuviera allí.
Al ingresar al departamento, los agentes encontraron a Lourdes en una habitación, en buen estado de salud, y la pusieron bajo resguardo de personal policial femenino. Posteriormente fue trasladada al Hospital Fernández, donde permaneció varias horas en observación.
Según fuentes policiales, dentro del departamento se hallaron botellas de alcohol y pastillas fuera de sus envases, que fueron enviadas al laboratorio químico de Policía Científica para su análisis.
Minutos después, García Gómez fue encontrado escondido en un placard. Intentó escapar por una ventana hacia el pulmón del edificio, pero fue reducido y detenido en el lugar.
Este viernes, el hombre fue imputado por privación ilegítima de la libertad por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, a cargo del fiscal Patricio Lugones, y será indagado por el juez Santiago Bignone, subrogante del Juzgado N°47.
En el sanatorio, Lourdes fue revisada y se confirmó que no presentaba golpes ni lesiones que justificaran su internación. Fue dada de alta con su propio consentimiento y acompañado por un familiar, aunque no por su madre.