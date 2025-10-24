Qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada Lourdes de Bandana

El Juzgado Criminal y Correccional N° 47 ordenó el allanamiento luego de que la Policía realizara tareas de investigación en Hurlingham y la Ciudad de Buenos Aires. Desde el inicio, los efectivos sospechaban que la cantante se encontraba en la vivienda ubicada en Ravignani 2186, aunque García Gómez les había impedido el ingreso y negó que ella estuviera allí.