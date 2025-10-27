Efemérides del lunes 27 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

En tanto, el 27 de octubre de 1945 nace Luis Inácio da Silva, reconocido mundialmente como Lula da Silva, quien fue el 35° presidente de la República Federativa del Brasil entre enero de 2003 y diciembre de 2010, además de fundar el Partido de los Trabajadores en Brasil. En 2011 se le diagnosticó cáncer de garganta, pero uno de los golpes más duros lo recibió en marzo de 2016 al ser vinculado en la causa de corrupción de Petrobras. Fue condenado a 580 días de prisión a mediados de 2017 por el juez Sérgio Moro, que luego lideró un ministerio durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Finalmente, fue liberado el 7 de abril de 2018, pero se le impidió presentarse en las elecciones de ese año. Luego de que la Corte Suprema anule todas las sentencias en su contra se le permitió presentarse en las elecciones presidenciales 2022, y ejerce como mandatario de Brasil desde entonces.