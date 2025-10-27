Efemérides del lunes 27 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cada 27 de octubre, en Argentina se conmemora el fallecimiento de Néstor Kirchner, presidente de la Nación entre 2003 y 2007, quien murió en 2010 a causa de un paro cardiorrespiratorio. La noticia sacudió al país, que en su gran mayoría se encontraba en sus hogares a la espera del Censo 2010. Tras su muerte, Cristina Kirchner decretó tres días de duelo nacional, establecidos a través del decreto 1.560.
El ex presidente argentino se encontraba en su hogar en Río Gallegos junto a Cristina Fernández de Kirchner y sus secretarios privados Isidro Bounine y Pablo Barreiro. En una mañana atípica en El Calafate, sin viento y con un sol que acaparaba la mayor parte del territorio, Néstor Kirchner se descompensó cerca de las 9 de la mañana. Inmediatamente asistió a la vivienda el médico de la unidad presidencial Benito Alen González, que intentó reanimarlo y lo trasladó en una ambulancia a un hospital local.
En el hospital, rodeado por cerca de 100 policías, miembros de Gendarmería y la Policía Federal, intentaron recuperarlo con suero, adrenalina, atropina y masajes cardíacos, pero cerca de las 10 de la mañana se lo declaró muerto. El certificado de defunción fue firmado por Renato Lestard, responsable de la Unidad Médica Presidencial en El Calafate. Tras su fallecimiento, su entorno volvió a su vivienda en Río Gallegos, a la que horas más tarde llegaron Máximo Kirchner, Julio De Vido, Alicia Kirchner, Rudy Ulloa y Lázaro Báez, entre otros.
Luego de la ceremonia en Casa Rosada, sus restos fueron trasladados a la provincia de Santa Cruz, custodiados por el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, y se realizó un funeral íntimo, en el que se impidió el acceso de la prensa y los fotógrafos. Actualmente, descansan en la bóveda de su tío Carlos Kirchner.
En tanto, el 27 de octubre de 1945 nace Luis Inácio da Silva, reconocido mundialmente como Lula da Silva, quien fue el 35° presidente de la República Federativa del Brasil entre enero de 2003 y diciembre de 2010, además de fundar el Partido de los Trabajadores en Brasil. En 2011 se le diagnosticó cáncer de garganta, pero uno de los golpes más duros lo recibió en marzo de 2016 al ser vinculado en la causa de corrupción de Petrobras. Fue condenado a 580 días de prisión a mediados de 2017 por el juez Sérgio Moro, que luego lideró un ministerio durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Finalmente, fue liberado el 7 de abril de 2018, pero se le impidió presentarse en las elecciones de ese año. Luego de que la Corte Suprema anule todas las sentencias en su contra se le permitió presentarse en las elecciones presidenciales 2022, y ejerce como mandatario de Brasil desde entonces.
A su vez, el 27 de octubre de 1974 nace la actriz y cantante argentina Elena Roger, reconocida internacionalmente luego de interpretar a Eva Perón en la ópera musical Evita dirigida por Andrew Lloyd Weber y reestrenada en Londres en 2006 y en Nueva York en 2012.
Por otro lado, el 27 de octubre también se celebran algunas efemérides como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y el Día del Corrector de Textos. La primera se estableció en 1980 durante la 21ª Conferencia General de la Recomendación para la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes en Movimiento con el objetivo de "sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes y de reconocer la importancia de los documentos audiovisuales". Por su parte, el Día Internacional del Corrector de Textos se implementó por iniciativa de la Fundación Litterae y la fecha se eligió en homenaje del filósofo griego y uno de los pioneros en la corrección y traducción de textos en latín, Erasmo de Rotterdam.
Efemérides 27 de octubre
Día Mundial del Patrimonio Audiovisual
Día Internacional del Corrector de Textos
1492 – Cristóbal Colón descubre la isla de Cuba, a la que llama “Juana” y después “Fernandina”.
1505 – Muere Ivan "el Grande", Gran Duque de Moscú y primer zar de todas las Rusias.
1553 – Miguel Servet, médico español descubridor de la circulación menor de la sangre, quemado vivo por orden de Calvino.
1561 – Muere Lope de Aguirre, aventurero español.
1782 – Nace Niccolo Paganini, compositor italiano.
1807 – Se firma el Tratado hispano-francés de Fontainebleau, por el que Napoleón consigue su pretensión de introducir sus tropas en territorio español.
1811 – Nace Issac Merrit Singer, inventor de la primera máquina de coser hogareña.
1826 – Combate de Tala: los federales de Facundo Quiroga derrotan a los unitarios de Gregorio Araoz de Lamadrid.
1844 – Los dominicanos se sublevan contra el dominio haitiano y establecen la República Dominicana.
1858 – Nace Theodore Roosevelt, 26to. Presidente de los EE.UU.
1870 – Guerra franco-prusiana: el mariscal Bazaine capitula ante los prusianos.
1904 – New York abre el primer tramo de su sistema de subtes.
1922 – Termina la "Marcha sobre Roma" de Benito Mussolini.
1923 – Nace Roy Lichtenstein, pintor estadounidense.
1937 – Nace Tristán, actor y humorista argentino.
1944 – Nace Rubén Luis di Palma, automovilista argentino.
1945 – Nace Luis Ignacio "Lula" da Silva, líder sindical y político brasileño.
1949 – La Santísima Virgen María es declarada, por decreto, Patrona del Agro Argentino.
1952 – Nace Roberto Benigni, actor y director de cine italiano.
1958 – Luego de dos días de búsqueda se da por perdido el remolcador Guaraní (en la tragedia perdieron la vida 38 hombres de la Armada Argentina).
1970 – Nace Matías Martin, periodista deportivo, conductor de radio y TV argentino.
1970 – Nace Juan Pablo Varsky, periodista deportivo argentino.
1974 – Nace Elena Roger, cantante y actriz argentina.
1978 – El presidente egipcio, Anuar El-Sadat, y el primer ministro israelí, Menahem Beguin, reciben el Premio Nobel de la Paz.
1979 – Independencia de las islas de San Vicente y las Granadinas, país que queda integrado en la Commonwealth.
1986 – Representantes de las principales religiones del mundo, encabezados por el Papa Juan Pablo II, se concentran en Asís (Italia), para rezar por la paz mundial.
1990 – Se descubre una nueva galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea.
2001 – Dirigentes del mundo crean el Club de Madrid, un foro para ayudar a las democracias incipientes.
2002 – Luiz Inácio Lula da Silva gana la presidencia de Brasil.
2004 – Hallan fósiles de un nuevo tipo de humano en una isla de Indonesia. Se lo llama «Homo Floresiensis».
2010 – Muere Néstor Kirchner, abogado, político y presidente argentino entre 2003 y 2007 (nacido en 1950).
2013 – Muere Aldo Barbero, actor argentino.
2013 – Muere Lou Reed, músico estadounidense, de la banda The Velvet Underground.
2017 – El Parlamento de Cataluña proclama la declaración unilateral de independencia de Cataluña de España.