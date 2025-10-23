Preocupación por la salud de Susana Giménez tras haber bajado en sillas de rueda de un avión

Las figuras internacionales no pasan desapercibidas y, pese a que la fama de Susana Giménez tiene su fuerte en el público rioplatense, hay miles de personas de otros países que la reconocen. Además, como suele decirse, hay un argentino en cada lugar del mundo y todo parece indicar que en el aeropuerto de Miami también había uno cuando Susana bajó del avión en silla de ruedas.