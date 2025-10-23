Secciones
Preocupación por la salud de Susana Giménez tras haber bajado en sillas de rueda de un avión
Las figuras internacionales no pasan desapercibidas y, pese a que la fama de Susana Giménez tiene su fuerte en el público rioplatense, hay miles de personas de otros países que la reconocen. Además, como suele decirse, hay un argentino en cada lugar del mundo y todo parece indicar que en el aeropuerto de Miami también había uno cuando Susana bajó del avión en silla de ruedas.

La periodista Laura Ubfal confirmó en Bondi, el ciclo de streaming, los rumores sobre la situación que vivió la diva de los teléfonos. “Me acaban de llamar de Estados Unidos, porque tengo gente que estaba en el aeropuerto”, contó la periodista en referencia a la pista en la que aterrizó Susana.

La conductora de “LOL” llegó al estado de Florida con grandes anteojos de sol y siendo transportada en silla de ruedas, según amplió Ubfal. “Subió y bajó primero del avión de American Airlines”, agregó la periodista.

Por qué Susana Giménez usó una silla de ruedas en Miami

Para llevar tranquilidad de inmediato a los seguidores de Susana, Ubfal desmintió que se tratara de un problema de salud o de una operación programada. “No le pasa nada, simplemente (lo hizo) para estar cómoda”, contó la panelista restándole peso a la imagen de la diva de los teléfonos sobre una silla de ruedas.

Además, explicó que se trata de un sistema que pueden implementar los aeropuertos como un servicio para personas de la tercera edad, con alguna enfermedad o con movilidad reducida. “Susana es una señora grande, tiene todo el derecho de que la lleven (por esos) largos pasillos del aeropuerto de Miami”, contó.

Aún así, Ubfal cuestionó el método de la diva. “Anteojos oscuros, silla de ruedas, no sé para qué. Algunos me dijeron: ‘Fue al Martín Fierro de Miami”. ¡No! Habrá ido porque tiene que ver la casa. No se preocupen, es una cosa muy natural”, cerró Ubfal.

¿Quiénes pueden pedir una silla de ruedas en un aeropuerto?

En el sitio Aerolíneas Argentina se explica que los servicios de asistencia están disponibles desde el momento en que el pasajero realice su check in en el mostrador. Al pedir la asistencia, el personal del aeropuerto podrá facilitarle una silla de ruedas en caso de requerirla, entre otros servicios. En otros aeropuertos, los sistemas de asistencia funciona de manera similar.

Además de la silla de ruedas, se puede solicitar colaboración para hacer el check in, asistencia en el embarque y desembarque, colaboración para identificar y recoger el equipaje, facilitar el trasbordo de vuelos en conexión. Para pedir la ayuda, los pasajeros deben comunicarse por lo menos con 48 horas de anticipación al número (11) 5199 3555 o por WhatsApp al +54 11 4940-4798.

