Empate en Tucumán: “En esta elección la oposición fue La Libertad Avanza; el resto desapareció”

Pelli, con formación en políticas de seguridad, aseguró que siempre confió en que el resultado de los comicios de ayer serían dos escaños para el oficialismo y dos para LLA. “Lo dije hace 70 días y nadie lo creía. Decían 2, 1 y 1; 3 a 1 y; 4 a 0. Siempre dije 2 a 2, porque el famoso ‘termómetro de la calle’ no es el que receptan las encuestas. Sabíamos que las opciones intermedias no iban a medir y que La Libertad Avanza iba a hacer una gran elección, porque hay un voto castigo al peronismo en la provincia de Tucumán”, respondió a consulta de LA GACETA.