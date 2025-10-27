Secciones
Política

Empate en Tucumán: “En esta elección la oposición fue La Libertad Avanza; el resto desapareció”

Pelli y Molinuevo coincidieron en que obtuvieron un resultado excelente en Tucumán gracias al apoyo de la gente y el voto castigo contra el PJ.

FELICIDAD. Molinuevo salió a celebrar con militantes de la Sección Este. FELICIDAD. Molinuevo salió a celebrar con militantes de la Sección Este. LA GACETA / FOTO DE SANTIAGO GIMÉNEZ
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 2 Hs

De confirmarse legalmente los resultados que arrojó el escrutinio provisorio, La Libertad Avanza (LLA) de Tucumán sentará en Diputados a Federico Pelli y a Soledad Molinuevo a partir de diciembre. Ambos se expresaron exultantes anoche luego de conocerse que el peronismo cosechó más de medio millón de votos, pero con poco más de 360.000 votos el partido del presidente Javier Milei logró repartir escaños en partes iguales.

“Con muy poco, competimos contra todo el sistema. El sistema estaba contra nosotros y pudimos buscar un excelente resultado”, remarcó Pelli durante la rueda de prensa. Consideró que fueron apoyados por los votantes porque la gente se cansó de los políticos tradicionales. “Los que vienen hace 40 años, que son los mismos de los dos lados”, indicó. Y agregó: “hubo un voto castigo al peronismo”.

Pelli, con formación en políticas de seguridad, aseguró que siempre confió en que el resultado de los comicios de ayer serían dos escaños para el oficialismo y dos para LLA. “Lo dije hace 70 días y nadie lo creía. Decían 2, 1 y 1; 3 a 1 y; 4 a 0. Siempre dije 2 a 2, porque el famoso ‘termómetro de la calle’ no es el que receptan las encuestas. Sabíamos que las opciones intermedias no iban a medir y que La Libertad Avanza iba a hacer una gran elección, porque hay un voto castigo al peronismo en la provincia de Tucumán”, respondió a consulta de LA GACETA.

La Libertad Avanza celebró “el empate” en Tucumán como una goleada

La Libertad Avanza celebró “el empate” en Tucumán como una goleada

El flamante diputado electo, a su vez, invitó a los votantes y espacios opositores a sumarse al proyecto. “Acá solo no se pruebe. Me parece que hay que llamar tanto al votante opositor como a muchos espacios opositores a unir esfuerzos porque solo no se puede”, señaló.

Triunfo amplio

Molinuevo, por su parte, reconoció que tenía una “satisfacción tremenda” por el resultado. “La gente nos escuchó, nos oyó y confió en nosotros. Caminamos por toda la provincia hablando con la gente, escuchándola”, dijo. Consultada sobre la lectura política del resultado, dijo: “son 35 puntos tremendos logrados con los pies y con la voz, contra 50 puntos logrados contra todo un aparato estatal provincial. Me parece que ganamos, no en números, pero ganamos ampliamente”.

Tras el triunfo en las elecciones legislativas, La Libertad Avanza sueña con manejar el Congreso con aliados

Tras el triunfo en las elecciones legislativas, La Libertad Avanza sueña con manejar el Congreso con aliados

Consultada sobre en qué lugar queda el resto de la oposición, que en gran parte le hablaba a un mismo electorado, Molinuevo mencionó: “los números fueron claros: la única oposición fuimos nosotros. En esta elección la única oposición fue La Libertad Avanza, el resto desapareció”.

Repreguntada sobre sus dichos, la diputada electa explicó que mencionó que la oposición desapareció “en el sentido de que obtuvo muy pocos puntos”. “Creo que el electorado vio que éramos la única oposición a nivel provincial y éramos la única opción para apoyar al presidente a nivel nacional. Creo que los tucumanos, como el resto del país, quiere que la Argentina salga adelante y cree en este proyecto. Nadie quiere volver atrás”, dijo.

Con la voz completamente afectada por la euforia de los festejos, el diputado Gerardo Huesen se sumó a las celebraciones en el búnker. “Es una alegría tremenda. Tucumán quiere aires de libertad. Estoy muy contento por el logro del gran equipo de La Libertad Avanza”, dijo.

El ex legislador republicano se expresó exultante por el resultado de dos bancas. “Hemos trabajado mucho, y es muy grande y muy linda la noticia que hemos tenido. Bárbaro”, resumió.

Comentarios