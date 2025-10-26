Elecciones en Alberdi: entre la expresión de cambio y la apatía de los jóvenes

El peso de la elección

Los vecinos aseguran que lo que pasó en Alberdi por los presuntos vínculos entre el narcotráfico y el poder político sacudió la calma de la ciudad, pero insisten que a la intervención le sucedió la esperanza. “No es una elección común porque hay un peso moral muy grande. Esta es la oportunidad que tenemos para ver si se puede cambiar a nuestro pueblo. Ojalá elijamos bien, después de veintitantos años de lo mismo”, expresó Rita Oyola, esperando para votar en la escuela 29 de Agosto en las primeras horas de la mañana.