Los mercados celebraron el triunfo del Gobierno

Algunos de los principales bancos del mundo habían puesto por escrito sus reglas de interpretación del resultado, escribió Pablo Fernández Blanco, en “La Nación”. Mencionaban tres escenarios: uno bueno para La Libertad Avanza, otro intermedio y un tercero negativo. “El banco de inversión J.P. Morgan, que en la semana que acaba de terminar estuvo en boca de todo el círculo rojo en el país porque hizo en Buenos Aires su reunión anual, colmada de personajes influyentes, se atrevió a ponerlo en cifras. Si el partido de Javier Milei obtenía el 35% o 36% de los votos, sería considerado un resultado positivo, que le daría estabilidad al Gobierno. Con ese piso electoral, el sector financiero consideraba que Milei podía “blindar” la segunda mitad de su mandato. La cosecha de los libertarios superó por mucho el escenario más promisorio. Es por eso que comenzaron a dispararse las principales empresas del país tras la aparición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con las primeras cifras del escrutinio. YPF, bajo control estatal, subía 12% en la denominada cotización overnight de Nueva York. Otras trepan hasta 15%. Hay motivos para pensar que esta tendencia se extenderá por el resto de las herramientas financieras más importantes. Entre ellas, los bonos de deuda soberana argentina, que tenderán a mejorar su precio y provocarán una baja sustancial en el riesgo país”, escribió.