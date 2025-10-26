"Sorpresa": así reflejaron los diarios del mundo la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas

Lavictoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de medio término tuvo un fuerte impacto en los principales medios internacionales, que destacaron el contexto económico adverso y la magnitud del resultado obtenido por Javier Milei.
En Brasil la noticia generó particular atención, principalmente por el contraste entre el triunfo electoral y la crisis económica que atraviesa el país. El diario O Globo subrayó que el resultado se explica por "la enérgica campaña de la Casa Rosada". Además, remarcó que, aunque el Gobierno no alcanzó la mayoría parlamentaria, "se ha asegurado el codiciado tercio de la Cámara de Diputados, conocido como escudo legislativo".
Según el medio brasileño, este escenario le otorga al mandatario una herramienta clave para blindar su agenda política: "Con este escudo, la Casa Rosada podrá evitar que se anulen los vetos del presidente", detalló el portal.
La noticia también fue portada en la BBC, que tituló: "Javier Milei logra un importante triunfo en las elecciones de medio término en Argentina". Desde Londres remarcaron que el resultado fue interpretado como "una gran sorpresa", no solo por la remontada en la provincia de Buenos Aires, sino también por los “diferentes escándalos” que afectaron al oficialismo durante los últimos meses.
Además, la cadena británica contextualizó el avance legislativo del oficialismo: "Después de meses de zozobra, con una derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, escándalos de corrupción y una crisis económica por la que debió ser auxiliado por Donald Trump, Javier Milei puede festejar este domingo en Argentina un triunfo en las elecciones nacionales de medio término", indicó en su informe especial.
Desde España, El País también reflejó el escenario político argentino con sorpresa. El periódico sostuvo que se trató de "un triunfo inesperado por su magnitud y presentado como épico por el ultraderechista".
En su análisis, puso especial énfasis en el giro electoral en territorio bonaerense: "Los candidatos del Gobierno dieron vuelta incluso la elección de hace menos de dos meses en la provincia de Buenos Aires, donde había perdido por 14 puntos contra el peronismo", publicó el diario.