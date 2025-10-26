"Sorpresa": así reflejaron los diarios del mundo la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas

En Brasil la noticia generó particular atención, principalmente por el contraste entre el triunfo electoral y la crisis económica que atraviesa el país. El diario O Globo subrayó que el resultado se explica por "la enérgica campaña de la Casa Rosada". Además, remarcó que, aunque el Gobierno no alcanzó la mayoría parlamentaria, "se ha asegurado el codiciado tercio de la Cámara de Diputados, conocido como escudo legislativo".