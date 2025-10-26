El Frente Tucumán Primero y La Libertad Avanza obtienen dos bancas cada uno, según los datos oficiales

Con más del 95% de mesas escrutadas, el Frente Tucumán Primero -integrado por Osvaldo Jaldo, Gladys Medina y Javier Noguera- se impone a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas. El oficialismo tucumano logra un 50,44% de los votos. En segundo lugar se posiciona la lista encabezada por Federico Pelli y Soledad Molinuevo, que obtiene el 35,34%. Con estos resultados, ambos espacios lograrían asegurarse dos bancas cada uno en la Cámara de Diputados.