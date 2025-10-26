Secciones
Política

El Frente Tucumán Primero y La Libertad Avanza obtienen dos bancas cada uno, según los datos oficiales

La lista del oficialismo tucumano obtiene 50,44%, mientras que la liderada por Federico Pelli y Soledad Molinuevo logra el 35,34%.

ELECCIONES 2025. El PJ y LLA obtienen dos bancas cada uno. ELECCIONES 2025. El PJ y LLA obtienen dos bancas cada uno.
Hace 1 Hs

Con más del 95% de mesas escrutadas, el Frente Tucumán Primero -integrado por Osvaldo Jaldo, Gladys Medina y Javier Noguera- se impone a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas. El oficialismo tucumano logra un 50,44% de los votos. En segundo lugar se posiciona la lista encabezada por Federico Pelli y Soledad Molinuevo, que obtiene el 35,34%. Con estos resultados, ambos espacios lograrían asegurarse dos bancas cada uno en la Cámara de Diputados.

En tanto, Unidos por Tucumán -integrado por Roberto Sánchez, Micaela Viña y José María Canelada- se sitúa en el tercer puesto al reunir el 7,97% de los sufragios. Más atrás, Fuerza Republicana, con Ricardo Bussi, Sandra Orquera, Gerónimo Cruz Cornejo y Lorena Palomino como principales postulantes, alcanza el cuarto lugar con el 2,17%.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad registra el 1,67%. Luego se ubican CREO con el 0,82%, Frente del Pueblo Unido con el 0,56%, Del Trabajo y del Pueblo con el 0,53% y Política para la Clase Obrera con el 0,44%.

El debut de la Boleta Única de Papel la gran protagonista de la jornada

La BUP fue la gran protagonista de la jornada. Un poco menos de 1,4 millón de papeletas en talonarios de 368 cada uno fueron distribuidos en 3.975 mesas que se dispusieron en toda la provincia para elegir cuatro diputados nacionales.

Se trató de un instrumento completamente distinto a lo que se viene utilizando en Tucumán dado que toda la oferta electoral estará dispuesta en una única página. Además, el mismo voto ofició de “sobre” al ser plegado a la mitad para garantizar el secreto del sufragio.

Temas Elecciones 2025 TucumánSan Miguel de TucumánOsvaldo JaldoPartido JusticialistaFuerza RepublicanaJavier MileiLa Libertad AvanzaFederico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pelli, contra el comisionado de Garmendia: “Los tucumanos merecen elegir con libertad, no por aprietes mafiosos”

Pelli, contra el comisionado de Garmendia: “Los tucumanos merecen elegir con libertad, no por aprietes mafiosos”

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

Federico Pelli: “El 26 se elige entre el kirchnerismo de Jaldo o La Libertad Avanza”

Federico Pelli: “El 26 se elige entre el kirchnerismo de Jaldo o La Libertad Avanza”

Al mal tiempo: ¡Hable con usted!

Al mal tiempo: ¡Hable con usted!

Crecen las tensiones entre Bussi y el mileísmo por la cartelería

Crecen las tensiones entre Bussi y el mileísmo por la cartelería

Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral
2

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
3

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
4

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
5

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
6

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Más Noticias
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática

Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Comentarios