El Frente Tucumán Primero y La Libertad Avanza obtienen dos bancas cada uno, según los datos oficiales

Con más del 95% de mesas escrutadas, el Frente Tucumán Primero -integrado por Osvaldo Jaldo, Gladys Medina y Javier Noguera- se impone a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas. El oficialismo tucumano logra un 50,44% de los votos. En segundo lugar se posiciona la lista encabezada por Federico Pelli y Soledad Molinuevo, que obtiene el 35,34%. Con estos resultados, ambos espacios lograrían asegurarse dos bancas cada uno en la Cámara de Diputados.
En tanto, Unidos por Tucumán -integrado por Roberto Sánchez, Micaela Viña y José María Canelada- se sitúa en el tercer puesto al reunir el 7,97% de los sufragios. Más atrás, Fuerza Republicana, con Ricardo Bussi, Sandra Orquera, Gerónimo Cruz Cornejo y Lorena Palomino como principales postulantes, alcanza el cuarto lugar con el 2,17%.
El Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad registra el 1,67%. Luego se ubican CREO con el 0,82%, Frente del Pueblo Unido con el 0,56%, Del Trabajo y del Pueblo con el 0,53% y Política para la Clase Obrera con el 0,44%.
El debut de la Boleta Única de Papel la gran protagonista de la jornada
La BUP fue la gran protagonista de la jornada. Un poco menos de 1,4 millón de papeletas en talonarios de 368 cada uno fueron distribuidos en 3.975 mesas que se dispusieron en toda la provincia para elegir cuatro diputados nacionales.
Se trató de un instrumento completamente distinto a lo que se viene utilizando en Tucumán dado que toda la oferta electoral estará dispuesta en una única página. Además, el mismo voto ofició de “sobre” al ser plegado a la mitad para garantizar el secreto del sufragio.