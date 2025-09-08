Mayra Mendoza analizó el triunfo del peronismo: "El desdoblamiento salió bien, pero el resultado es multicausal"

Luego de los comicios que reconfiguraron el mapa político bonaerense, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y legisladora electa por la Tercera Sección Electoral, realizó un balance de los resultados con un diagnóstico que combina factores económicos, políticos y sociales.
En diálogo con Infobae en vivo, la dirigente kirchnerista interpretó la elección como un mensaje claro contra las políticas nacionales: “Lo que sucedió ayer fue una manifestación contundente de la población. Le dijeron que no a Milei, al ajuste, a la represión a los jubilados, al temor permanente”.
Mendoza destacó que el voto opositor también fue “defensivo”, motivado por la incertidumbre social: “La gente tiene miedo de perder su trabajo todo el tiempo, y no puede desarrollarse”.
En esa línea, señaló el impacto del caso Andis, que involucró denuncias de coimas y a la hermana del Presidente. “Se ha dicho que no a la corrupción con el tema de su hermana, con el tema de las coimas, de la Andis. Eso toca la sensibilidad de todos porque es inhumano”, expresó.
También llamó la atención sobre la baja participación electoral, que cayó casi 10 puntos respecto a la última elección, con votos en blanco que se triplicaron desde 2017. Si bien celebró el triunfo, reconoció que “hay que seguir llamando a la participación” de cara a octubre.
Balance interno y estrategia
Sobre el desempeño del peronismo, la intendenta fue autocrítica: “No sumamos tantos votos comparando las últimas elecciones. Lo que sí pasó es que muchos electores que iban con el PRO o La Libertad Avanza, cuando iban separados, no fueron a votar”.
Respaldó la decisión de desdoblar las elecciones en la provincia, aunque remarcó que el éxito no puede atribuirse solo a esa jugada. “El desdoblamiento salió bien, pero el resultado es multicausal. Hubiera sido preferible competir en octubre, cuando las consecuencias de este modelo iban a estar más en evidencia”, explicó.
Unidad peronista y rol de Cristina
En relación a las internas del PJ, Mendoza minimizó las tensiones: “Dentro del PJ existen distintos sectores. Cristina Fernández de Kirchner llevó adelante una estrategia de unidad, donde estamos integrados distintos sectores”.
También resaltó el aporte de la expresidenta en la articulación política: “Si obtuvimos el resultado que obtuvimos ayer es por la inteligencia, la paciencia, la estrategia y el trabajo de CFK, estando presa y hablando con cada una de las partes, para darle una opción a la gente que sepa que los va a defender”.
Sobre su situación judicial fue contundente: “Cristina debe ser candidata, se debe rever la condena que tiene, está secuestrada por el poder de la Argentina. Si la elección en estos términos fue buena, con Cristina hubiera sido mucho mejor. Por eso la tienen presa”.
En cuanto a la relación entre CFK y Axel Kicillof, admitió no tener precisiones: “No sé si CFK llamó a Axel, pero hubo un audio que se pasó antes de que él hable. Axel la podría llamar o ella a él, pero no sé si sucedió”.
Mirada hacia octubre
Mendoza relató que vivió la jornada electoral con cierta preocupación, pero luego se sorprendió: “Hasta en los centros de las ciudades hicimos una buena elección. Entonces pude comprobar que el voto rechazo a Milei fue contundente”.
De cara a octubre, planteó que el desafío será mantener y ampliar lo logrado, con una estrategia basada en la presencia territorial, la unidad interna y un discurso que convoque a los sectores golpeados por la crisis.