Trump, en Malasia, busca acuerdos con Xi Jinping y Lula da Silva

KUALA LUMPUR, Malasia.- Washington y Pekín dieron en Kuala Lumpur un paso hacia la resolución de su disputa arancelaria, con un acuerdo preliminar en productos como las tierras raras y la soja. Fue anunciado poco antes de la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping. Antes, Trump se había reunido al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. “Deberíamos llegar a acuerdos satisfactorios para nuestros países”, le dijo al presidente brasileño. “Creo que acabaremos teniendo una muy buena relación”, subrayó.