Trump, en Malasia, busca acuerdos con Xi Jinping y Lula da Silva

KUALA LUMPUR, Malasia.- Washington y Pekín dieron en Kuala Lumpur un paso hacia la resolución de su disputa arancelaria, con un acuerdo preliminar en productos como las tierras raras y la soja. Fue anunciado poco antes de la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping. Antes, Trump se había reunido al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. “Deberíamos llegar a acuerdos satisfactorios para nuestros países”, le dijo al presidente brasileño. “Creo que acabaremos teniendo una muy buena relación”, subrayó.
Durante el encuentro en Kuala Lumpur, Lula urgió a su par estadounidense a levantar los aranceles de 50% que su país impuso sobre los productos brasileños, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira.
“El presidente Trump declaró que daría instrucciones a su equipo para iniciar una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente”, afirmó Vieira.
El canciller indicó además que Lula pidió al magnate republicano que suspenda la aplicación de la ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, su esposa y otros brasileños. Esa ley permite al gobierno estadounidense sancionar a quienes considera vinculados a violaciones de derechos humanos o corrupción.
El juez Moraes estuvo involucrado en el proceso judicial que llevó a la condena del ex presidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intentar impedir la toma de posesión de Lula tras las elecciones de 2022.
La condena de Bolsonaro, amigo personal de Trump, llevó al mandatario estadounidense a imponer los aranceles, una medida comercial que “no es justa”, según Vieira, ya que Brasil tiene un déficit en su balanza comercial con Estados Unidos.
Conversaciones
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dejó entrever un acuerdo para que China postergue las restricciones de exportación de tierras raras y reanude la compra de soja estadounidense.
En esta primera etapa de una gira asiática durante la cual el presidente estadounidense espera cerrar un acuerdo comercial crucial con Xi. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció más temprano el acuerdo. Trump había amenazado con un arancel adicional del 100% si Pekín limitaba la exportación de tierras raras. “Creo que hemos evitado eso”, dijo Bessent en el programa “This Week” de la cadena ABC.
Los mercados globales estarán atentos para ver si ambos dirigentes pueden detener la guerra comercial provocada por los aranceles de Washington, especialmente después de una disputa reciente sobre las restricciones de tierras raras de Pekín. “Creo que vamos a llegar a un buen acuerdo con China”, aseguró ante la prensa Trump, quien amenazó en octubre con imponer aranceles adicionales del 100% a productos chinos a partir del 1 de noviembre”.
En una comparecencia al término de las conversaciones, que tuvieron lugar en la Torre Merdeka 188 de Kuala Lumpur, el representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, afirmó que ambas partes lograron un “acuerdo preliminar” y exploraron “propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutuas”. El acuerdo preliminar debe aún someterse a procesos de aprobación interna por ambas partes, añadió Li, aunque no proporcionó más detalles.
“El siguiente paso será que cada parte cumpla sus procedimientos internos de aprobación”, dijo Li, según la transcripción difundida por la agencia oficial Xinhua.
El Wall Street Journal citó también a Bessent, quien afirmó que se había establecido un “marco exitoso” antes de la reunión entre Trump y Xi en Corea del Sur,prevista para el jueves, aunque aún no está claro si ambos líderes anunciarán una resolución formal de la disputa comercial.
El tiempo apremia, ya que los aranceles adicionales anunciados por Trump entrarían en vigor el 1 de noviembre. Durante el fin de semana, China y Estados Unidos celebraron dos reuniones en Malasia, en lo que es la quinta ronda de negociaciones comerciales con el objetivo de resolver el conflicto que se ha prolongado durante meses.
Poco después de su llegada a Malasia, Trump copatrocinó un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya, tras un sangriento enfrentamiento fronterizo entre ambos vecinos meses atrás.
Tailandia y Camboya acordaron una tregua el 28 de julio tras la intervención de Trump, el primer ministro malayo Anwar Ibrahim y negociadores chinos. Pero el dirigente estadounidense se atribuyó el mérito.
“No debería decir que es un hobby, porque es mucho más serio que un hobby, pero se me da bien y me gusta”, dijo sobre sus actividades de mediación.
Trump irá hoy a Tokio, y mañana se reunirá con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de quien afirmó haber escuchado “cosas estupendas”. El magnate republicano llegará el miércoles a Corea del Sur para la cumbre de la APEC, foro en el que participan los latinoamericanos México, Perú y Chile, y una reunión con el presidente surcoreano Lee Jae Myung.