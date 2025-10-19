Donald Trump anunció que Estados Unidos comprará más carne argentina para bajar los precios en su país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su administración comprará más carne argentina con el objetivo de reducir los precios internos en su país. El anuncio, realizado durante un vuelo a bordo del Air Force One desde Florida hacia Washington, representa el primer indicio concreto de un fortalecimiento comercial entre la Casa Blanca y el gobierno de Javier Milei.
“Compraríamos carne de res de la Argentina”, dijo Trump a los periodistas que lo acompañaban. “Si lo hacemos, bajaremos los precios de la carne”, añadió el mandatario.
Un nuevo gesto político y económico hacia Argentina
El comentario de Trump se interpreta como una señal de apoyo económico y comercial a la administración de Milei, que atraviesa una etapa de ajuste y busca consolidar relaciones estratégicas con Washington.
Según fuentes oficiales, Estados Unidos analiza ampliar el cupo tarifario de carne bovina argentina, actualmente limitado a 20.000 toneladas anuales de carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada. Se trata de una cantidad modesta en comparación con otros socios comerciales del país norteamericano.
Con una mayor apertura del mercado estadounidense, la Argentina podría aumentar sus exportaciones de carne, en un contexto en el que EE.UU. busca sustituir parcialmente la importación de carne brasileña, afectada por las tensiones políticas y comerciales entre ambos gobiernos.
Impacto en los precios y en la relación bilateral
La carne vacuna es uno de los productos que más aumentó en el último año en Estados Unidos, y la administración Trump considera que importar desde Argentina puede ayudar a contener la inflación alimentaria.
El anuncio se suma a otras medidas recientes de apoyo financiero a la Argentina, como el swap de USD 20.000 millones, la posibilidad de nuevos créditos por otros USD 20.000 millones a través de bancos privados y la intervención del Tesoro estadounidense en el mercado local argentino mediante compra de bonos y venta de dólares.
En conjunto, estas acciones refuerzan la estrategia de Washington de sostener la estabilidad económica argentina y consolidar su alianza política con Milei.
Contexto del mercado cárnico
El sector cárnico argentino mantiene una presencia creciente en el mercado internacional, aunque su participación en Estados Unidos sigue siendo limitada. Un incremento de la cuota implicaría mayor demanda externa, beneficios para los productores locales y mayores ingresos de divisas para el país.
Expertos del sector ganadero coinciden en que el anuncio de Trump podría reactivar inversiones en frigoríficos exportadores, además de posicionar a la Argentina como un proveedor confiable en un mercado de alto valor agregado.
Qué se espera ahora
Funcionarios del Ministerio de Economía argentino seguirán de cerca las negociaciones para determinar los términos de la nueva cuota de exportación. Si el acuerdo se concreta, podría oficializarse en las próximas semanas, durante una reunión bilateral entre representantes de ambos gobiernos.
El anuncio de Trump marca así un hito en la relación bilateral, con la posibilidad de que la carne argentina vuelva a tener un papel protagónico en el mercado estadounidense, algo que no ocurría desde hace más de dos décadas.