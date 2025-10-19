Secciones
Mundo

Donald Trump anunció que Estados Unidos comprará más carne argentina para bajar los precios en su país

El presidente estadounidense adelantó una posible ampliación de la cuota de importación de carne bovina desde la Argentina. La medida busca contener la inflación alimentaria en EE.UU. y marca un nuevo gesto político hacia el gobierno de Javier Milei.

Trump y Milei. Trump y Milei.
19 Octubre 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su administración comprará más carne argentina con el objetivo de reducir los precios internos en su país. El anuncio, realizado durante un vuelo a bordo del Air Force One desde Florida hacia Washington, representa el primer indicio concreto de un fortalecimiento comercial entre la Casa Blanca y el gobierno de Javier Milei.

“Compraríamos carne de res de la Argentina”, dijo Trump a los periodistas que lo acompañaban. “Si lo hacemos, bajaremos los precios de la carne”, añadió el mandatario.

Un nuevo gesto político y económico hacia Argentina

El comentario de Trump se interpreta como una señal de apoyo económico y comercial a la administración de Milei, que atraviesa una etapa de ajuste y busca consolidar relaciones estratégicas con Washington.

Según fuentes oficiales, Estados Unidos analiza ampliar el cupo tarifario de carne bovina argentina, actualmente limitado a 20.000 toneladas anuales de carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada. Se trata de una cantidad modesta en comparación con otros socios comerciales del país norteamericano.

Con una mayor apertura del mercado estadounidense, la Argentina podría aumentar sus exportaciones de carne, en un contexto en el que EE.UU. busca sustituir parcialmente la importación de carne brasileña, afectada por las tensiones políticas y comerciales entre ambos gobiernos.

Impacto en los precios y en la relación bilateral

La carne vacuna es uno de los productos que más aumentó en el último año en Estados Unidos, y la administración Trump considera que importar desde Argentina puede ayudar a contener la inflación alimentaria.

El anuncio se suma a otras medidas recientes de apoyo financiero a la Argentina, como el swap de USD 20.000 millones, la posibilidad de nuevos créditos por otros USD 20.000 millones a través de bancos privados y la intervención del Tesoro estadounidense en el mercado local argentino mediante compra de bonos y venta de dólares.

En conjunto, estas acciones refuerzan la estrategia de Washington de sostener la estabilidad económica argentina y consolidar su alianza política con Milei.

Contexto del mercado cárnico

El sector cárnico argentino mantiene una presencia creciente en el mercado internacional, aunque su participación en Estados Unidos sigue siendo limitada. Un incremento de la cuota implicaría mayor demanda externa, beneficios para los productores locales y mayores ingresos de divisas para el país.

Expertos del sector ganadero coinciden en que el anuncio de Trump podría reactivar inversiones en frigoríficos exportadores, además de posicionar a la Argentina como un proveedor confiable en un mercado de alto valor agregado.

Qué se espera ahora

Funcionarios del Ministerio de Economía argentino seguirán de cerca las negociaciones para determinar los términos de la nueva cuota de exportación. Si el acuerdo se concreta, podría oficializarse en las próximas semanas, durante una reunión bilateral entre representantes de ambos gobiernos.

El anuncio de Trump marca así un hito en la relación bilateral, con la posibilidad de que la carne argentina vuelva a tener un papel protagónico en el mercado estadounidense, algo que no ocurría desde hace más de dos décadas.

Temas Javier Milei Donald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué implicará para la Argentina la ayuda extra de Estados Unidos?

¿Qué implicará para la Argentina la ayuda extra de Estados Unidos?

Lo más popular
Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña
1

Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña

2

Tareas preventivas ante los temporales

3

Cartas de lectores: más educación y menos armas

4

Cartas de lectores: actor mileísta

Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista
6

La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista

Más Noticias
¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?

¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?

Si hablo, se cae el país: la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

"Si hablo, se cae el país": la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Golpe en el Louvre: en siete minutos burlaron la seguridad y robaron joyas del museo en París

Golpe en el Louvre: en siete minutos burlaron la seguridad y robaron joyas del museo en París

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Comentarios