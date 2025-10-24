Secciones
Mundo

Tensión EEUU-Colombia: Trump sancionó a Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico

"El presidente Petro ha permitido que los cárteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad", sostuvo Scott Bessentt.

Tensión EEUU-Colombia: Trump sancionó a Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico
Hace 16 Min

La tensión entre Estados Unidos y Colombia aumenta con el paso de los días. La administración de Donald Trump impuso este viernes sanciones a Gustavo Petro, a familiares de él y a un funcionario de su gobierno por acusaciones de participación en el tráfico global de drogas.

En un comunicado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó: "El presidente Petro ha permitido que los cárteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad".

"El presidente Trump está tomando medidas firmes para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país", añadió.

Las medidas, publicadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), implican el bloqueo de cualquier propiedad que Petro tenga en Estados Unidos, y también le impide realizar transacciones internacionales con medios de pago localizados en Estados Unidos.

La reacción de Gustavo Petro tras las medidas de EEUU 

Petro confirmó la sanción en su cuenta de X, desde donde respondió. "Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU", dijo.

Luego, señaló: "Luchar contra el narcotráfico durante  décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína".

"Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas", finalizó. 

Temas Estados Unidos de AméricaColombiaDonald TrumpGustavo Petro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dos muertos tras ataque de Estados Unidos a un barco con presuntos narcos en el Pacífico

Dos muertos tras ataque de Estados Unidos a un barco con presuntos narcos en el Pacífico

Escala la tensión EEUU-Colombia: Trump arremetió contra Gustavo Petro y lo trató de matón

Escala la tensión EEUU-Colombia: Trump arremetió contra Gustavo Petro y lo trató de "matón"

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU
2

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
3

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
4

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde
5

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio
6

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Más Noticias
Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

Empresas españolas buscan 7.450 empleados con teletrabajo, contrato indefinido y sueldos de hasta 45.000 euros

Empresas españolas buscan 7.450 empleados con teletrabajo, contrato indefinido y sueldos de hasta 45.000 euros

Se buscan vecinos para la España vaciada: alquiler barato, ayudas para comprar vivienda y opción de teletrabajo

Se buscan vecinos para la España vaciada: alquiler barato, ayudas para comprar vivienda y opción de teletrabajo

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Comentarios