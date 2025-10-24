Tensión EEUU-Colombia: Trump sancionó a Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico

La tensión entre Estados Unidos y Colombia aumenta con el paso de los días. La administración de Donald Trump impuso este viernes sanciones a Gustavo Petro, a familiares de él y a un funcionario de su gobierno por acusaciones de participación en el tráfico global de drogas.
En un comunicado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó: "El presidente Petro ha permitido que los cárteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad".
"El presidente Trump está tomando medidas firmes para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país", añadió.
Las medidas, publicadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), implican el bloqueo de cualquier propiedad que Petro tenga en Estados Unidos, y también le impide realizar transacciones internacionales con medios de pago localizados en Estados Unidos.
La reacción de Gustavo Petro tras las medidas de EEUU
Petro confirmó la sanción en su cuenta de X, desde donde respondió. "Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU", dijo.
Luego, señaló: "Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína".
"Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas", finalizó.
Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumpliÃ³, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC.— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2025
Mi abogado en mi defensa serÃ¡ Dany Kovalik de los EEUU.
Luchar contra el narcotrÃ¡fico durante dÃ©cadas y con eficacia me trae estÃ¡ medida del gobierno de la sociedad queâ¦