Elecciones 2025: más de un tercio del padrón ya emitió su voto en Tucumán

Según datos provistos por la Secretaría Electoral (SE), la participación alcanzó el 37,4%.

ALBERDI. Escuela General Las Heras. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL ALBERDI. Escuela General Las Heras. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 17 Min

A las 12.25, con datos parciales de las mesas relevadas, en Tucumán se ha registrado un avance en la participación de los comicios de 2025 por encima del nivel nacional.

Según la información oficial, se han relevado un total de 285 mesas, y el porcentaje de ciudadanos que había emitido su sufragio ascendía al 37,4% del padrón electoral. 

El dato, provisto por la Secretaría Electoral (SE), reflejó el ritmo de la votación en las primeras horas. Con casi el 37,5% de los votantes registrados habiendo ejercido su derecho, la expectativa se centra en cómo evolucionará este porcentaje durante el resto de la tarde y cuál será la participación final al cierre de los comicios. 

Comicios nacionales

A nivel nacional, de acuerdo con datos difundidos por la Dirección Nacional Electoral, a las 12 del mediodía había votado el 23% del padrón en todo el país. 

El nivel de participación se mantenía por debajo del registrado en elecciones anteriores: en 2021 y 2023, a la misma hora, los cortes marcaban cerca del 30% de concurrencia.

