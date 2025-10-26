Dólar cripto hoy: a cuánto cotiza este domingo y qué anticipa tras las elecciones 2025

El dólar cripto, conocido como “el tipo de cambio que nunca duerme”, volvió a ganar protagonismo este domingo 26 de octubre durante las elecciones legislativas 2025. Mientras los argentinos acudían a las urnas, el dólar digital comenzó a moverse: cotiza por debajo de los $1.600, según datos de Coinmonitor.
En promedio, el dólar cripto opera a $1.587, con una baja del 0,9% en las últimas 24 horas. Este valor se ubica por encima del dólar Contado con Liquidación (CCL) del último viernes, que cerró a $1.567,21.
“En jornadas electorales, el dólar cripto suele ser el primer termómetro porque opera 24/7 y refleja rápido los cambios de expectativa”, explicó Andrés Vilella Weisz, Head de Tesorería y Mercados en Lemon. “Esperamos mayor varianza y spreads más amplios especialmente este domingo a la noche con los resultados”, agregó.
El Instituto Pedro Poveda de Vicente López fue uno de los puntos donde la atención mediática se concentró, pero en los mercados, el interés se trasladó a las pantallas: las cotizaciones del dólar digital funcionan como una suerte de termómetro económico y político inmediato.
Qué es el dólar cripto y por qué no se detiene
El dólar cripto surge de la compraventa de stablecoins, criptomonedas que mantienen paridad con el dólar estadounidense, como USDT (Tether), USDC (USD Coin) o DAI. Los usuarios compran estas monedas digitales con pesos argentinos, por lo que el precio final refleja cuántos pesos cuesta un dólar digital.
A diferencia de otros tipos de cambio —como el oficial, el blue o el MEP—, el dólar cripto opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin intervención estatal ni feriados cambiarios. Por eso se lo conoce como “el dólar que nunca duerme” y suele anticipar los movimientos del lunes en los demás mercados.
Contexto cambiario y comparación con otras cotizaciones
El dólar oficial mayorista cerró el viernes a $1.492, apenas 50 centavos por debajo del techo de la banda de flotación. En el segmento minorista, el promedio fue de $1.517,53, mientras que el dólar tarjeta alcanzó los $1.969,5.
Entre los paralelos, el dólar blue se mantuvo estable en $1.525, el MEP escaló 1% a $1.549,44, y el CCL subió a $1.567,21.
El fenómeno del dólar cripto en Argentina
Según un informe de Bitso, el 85% de las compras locales de criptomonedas durante el primer semestre de 2025 se concentró en stablecoins. En promedio, las monedas estables representan el 16% de las carteras de los usuarios argentinos, muy por encima del 12% en Colombia y el 8% en Brasil.
“El interés por el dólar cripto refleja la búsqueda de refugio frente a la inflación y la volatilidad cambiaria”, señala el estudio. En cada elección o evento político relevante, su cotización se vuelve el primer indicador del ánimo del mercado.