Yerba Buena, entre la calma y la curiosidad: así se vivieron las primeras horas de votación con Boleta Única de Papel

Por las calles de Yerba Buena no se veían grandes concentraciones de vehículos, el panorama era el de un domingo habitual por la mañana. No obstante, en las puertas de las escuelas, el movimiento cívico ya comenzaba a sentirse. Esta elección tiene un condimento particular porque es la primera vez que se vota con boleta única de papel en Tucumán, y muchos vecinos de la “Ciudad Jardín” llegaron temprano para cumplir con su deber ciudadano.