Elecciones 2025: minuto a minuto, todo lo que pasa en Tucumán

A sus 98 años, Mirtha Legrand fue a votar: "Me vestí con los colores de la patria"
La diva de los almuerzos reafirmó su compromiso con la democracia argentina.Ver más
El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral
Según datos de la Secretaría Electoral Nacional, pasado el mediodía ya había votado el 37,4% del padrón.Ver más
Dos mensajes diferentes de la elecciones de medio término, del 83 a la fecha
Desde 1983 hasta 2009, la fuerza política que se imponía en las legislativas de medio término avisaba quién iba a ganar en las presidenciales, pero forma de votar de los argentinos cambió en los últimos años.Ver más
La participación tucumana supera la media nacional
De acuerdo con los datos informados por la Secretaría Electoral de Tucumán, en nuestra provincia, el 37% del padrón ya emitió su voto. El relevamiento se concretó sobre 285 mesas, a las 12.25 del mediodía.
Yerba Buena, entre la calma y la curiosidad: así se vivieron las primeras horas de votación con Boleta Única de Papel
El recorrido por distintas escuelas de la “Ciudad Jardín” mostró un ambiente tranquilo y ordenado en las primeras horas de la jornada electoral. Entre la curiosidad de los más jóvenes y la rapidez destacada por los mayores, los votantes se adaptan al nuevo sistema.Ver más
La participación llegó al 23% del padrón nacional al mediodía
Los argentinos concurren este domingo 26 de octubre a las urnas para las elecciones legislativas 2025, en las que están habilitadas un poco más de 36,478 millones de personas para votar.
En estos comiciosse renuevan 127 bancas de la Cámara de Diputados nacional, equivalentes a la mitad del cuerpo, y 24 escaños del Senado, lo que representa un tercio de la cámara alta.
De acuerdo con datos difundidos por la Dirección Nacional Electoral, a las 12 del mediodía había votado el 23% del padrón en todo el país. El nivel de participación se mantenía por debajo del registrado en elecciones anteriores: en 2021 y 2023, a la misma hora, los cortes marcaban cerca del 30% de concurrencia.
La participación llegó al 23% del padrón nacional al mediodía, el nivel más bajo de los últimos años
El cierre de las urnas será a las 18, y se espera que los resultados preliminares de los comicios legislativos se conozcan a partir de las 21.Ver más
Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
El gobernador, en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones al frente del Poder Ejecutivo de Tucumán, tras un período de licencia.
"Mañana, a las 7, estaré en la Casa de Gobierno trabajando, como lo hice siempre y como lo he venido haciendo todos los días”, aseguró ante la prensa.
El mandatario, en uso de licencia, afirmó que "ningún gobernador ha sido convocado oficialmente" por la Nación para los próximos días.Ver más
Se elige la composición de un nuevo Congreso pero el foco está en la Casa Rosada
Medios locales e internacionales llevaron a sus portadas las elecciones legislativas y eligieron como sujeto central al presidente Milei.Ver más
Preocupa el "faltazo" de autoridades de mesa y la Secretaría Electoral insta a que se presenten en las escuelas
Buscarán con la fuerza pública a los ausentes para obligarlos a cumplir con su deber cívico.Ver más
Miguel Acevedo: "Son elecciones muy importantes, con trascendencia provincial y nacional"
El vicegobernador se refirió a la participación ciudadana y expresó: "Tenemos tiempo hasta las 18. Que vengan y expresen su voluntad. Más que una obligación, es un derecho".Ver más
Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones
La comitiva presidencial sorprendió a los vecinos de Palermo al detenerse brevemente en una estación de servicio.Ver más
El presidente Javier Milei emitió su voto en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el barrio porteño de Almagro, acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. No hizo declaraciones a la prensa.
La comitiva presidencial sorprendió a los vecinos de Palermo al detenerse brevemente en una estación de servicio ubicada en la avenida del Libertador y Salguero, antes de dirigirse al centro de votación. A diferencia de otros comicios, no se registraron militantes esperando al Presidente en la UTN.
Elecciones 2025: Máximo Kirchner votó y fue crítico con el acuerdo entre Milei y Trump
El hijo de Cristina Fernández aseguró “a nadie le cae bien que el presidente de otro país diga cómo se debe votar en el nuestro”.Ver más
Miguel Acevedo, vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo (PE), votó este domingo pasadas las 10 de la mañana en la Escuela Zenón Santillán, en San Miguel de Tucumán. El funcionario destacó el norma desarrollo del proceso electoral en la provincia.
“Hasta el momento, todo se desarrolla con absoluta normalidad. Solo hubo algunas demoras en la apertura de mesas, habituales por cuestiones de apertura escolar, pero el resto se lleva adelante con total tranquilidad. Son los reportes que hemos recibido de toda la provincia”, señaló Acevedo.
Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática
Remarcó la importancia de la participación ciudadana, recordando los inicios de la democracia en 1983 con Raúl Alfonsín y Fernando Riera.Ver más
Santilli afirmó que su objetivo es “descontar distancia” con el peronismo en la provincia de Buenos Aires
El candidato del oficialismo nacional reconoció que fue “una campaña difícil” debido a los cambios en la lista, tras el caso Espert.Ver más
El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, acompañado de su esposa, Ana María Grillo, ejerció su derecho al voto en la Escuela N° 8 General Bartolomé Mitre de Trancas, en el marco de las elecciones nacionales.
“Llegó el día 26 de octubre que viene a fortalecer este sistema de gobierno que tenemos en la Argentina y ojalá lo tengamos de por vida, como es la democracia. Esa democracia que nos permite convivir, el funcionamiento pleno de los tres poderes del Estado, y que le permite a los argentinos, y por supuesto a los tucumanos, poder elegir y ser elegidos”, afirmó.
¿A partir de qué hora se conocerán los resultados del domingo
La Justicia Electoral confirmó que los resultados provisorios de las elecciones comenzarán a difundirse a partir de las 21. Los datos estarán disponibles por provincia y categoría electoral, lo que permitirá a los ciudadanos acceder a la información por mesa y consultar los telegramas utilizados en el conteo.
Elecciones 2025 en Tucumán: normal apertura del proceso electoral en la capital
El secretario de Seguridad aseguró que, de acuerdo con los informes policiales, no se registraron incidentes entre el sábado y esta mañana.Ver más
Catalán elogió la BUP y dijo que implica una modernización del sistema electoral en el país
El ministro del Interior votó en Tucumán y emprende el regreso a Buenos Aires para monitorear los comicios.Ver más
Votó José Luis Espert, tras su frustrada candidatura: "Pido respeto para mí; ya dije lo que tenía que decir"
Ante las preguntas de los periodistas sobre la controversia en torno a Fred Machado, Espert insistió en su mensaje.Ver más
Cómo votar con la Boleta Única de Papel
El sistema de Boleta Única de Papel establece un procedimiento uniforme y sencillo. Al ingresar al establecimiento, el votante recibe una sola boleta y un bolígrafo entregados por la autoridad de mesa.
En la cabina, debe marcar su opción preferida dentro del recuadro correspondiente, utilizando exclusivamente la lapicera oficial. Solo se admite una marca por categoría.
La boleta organiza las agrupaciones políticas en columnas y las categorías (diputados, senadores, etc.) en filas, lo que permite visualizar todas las alternativas en una sola hoja. Esta modalidad evita la multiplicidad de boletas partidarias y simplifica el escrutinio.
Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán
Los ciudadanos pueden consultar el padrón electoral definitivo de manera online.Ver más
Elecciones 2025: el Registro Civil abre este domingo hasta las 17 para la entrega de DNI
Los ciudadanos, de manera personal, deben presentar la constancia digital o en formato papel emitida el día que se tramitó el documento.Ver más
¿Quiénes son los canditados a intendente de Alberdi?
Cinco candidatos buscarán conducir el municipio, luego de la destitución de Luis "Pato" Campos, destituido por presunto lavado de activos y relación con el narcotráfico.
Carolina Beatriz Rodríguez
Movimiento de Afirmación Popular
E.s licenciada en Tecnología Educativa y profesora en Tecnología. Tiene 46 años. Coordina proyectos educativos en la UTN-FRT y lidera acciones comunitarias contra las adicciones como presidenta de la Fundación “Elijo Vivir”. Impulsa comedores y talleres de nutrición para familias vulnerables.
Bruno Gabriel Alexis Romano
Frente Tucumán Primero
Es el candidato de la Casa de Gobierno. Tiene 40 años, y fue concejal de su ciudad en el período 2019-2023. Es técnico superior en Criminalística y Seguridad Vial. Además, es propietario de Center Gym, un gimnasio. Le restan dos materias para completar el profesorado de Física y Química.
Luis María Díaz Augier
Cambia Tucumán
Es abogado, agricultor y ex concejal de Alberdi. Tiene 39 años. Realizó sus estudios secundarios en el Liceo Militar Gregorio Aráoz de La Madrid y en la UNT. Junto a un ahora ex colega del Concejo promovió denuncias por narcopolítica. Ahora sumó el apoyo de La Libertad Avanza para las elecciones municipales.
Raúl Horacio del Valle Frías
Fuerza Republicana
A los 83 años, el empresario del mercado automotriz incursiona por primera vez con una candidatura a un cargo electivo. Nacido en Aguilares, se mudó a Alberdi hace más de medio siglo, cuando se casó. Apasionado por el automovilismo, siempre se mantuvo cerca de FR, colaborando desde la gobernación de Antonio Bussi.
Julio Argentino Agudo
Frente del Pueblo Unido
Es profesor de Matemática, Física y Cosmografía, con más de 24 años de trayectoria docente. Tiene 56 años. Actualmente se desempeña como director de la Escuela Secundaria 29 de Agosto. Es capacitador y disertante en congresos nacionales e internacionales sobre enseñanza de las ciencias.
Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel
En lugar de las boletas separadas tradicionales para cada candidato, la BUP muestra a todos los postulantes en una sola página.Ver más
Quiénes son los candidatos a diputados nacionales por Tucumán en las elecciones 2025
En la provincia participarán nueve fuerzas políticas con listas completas de candidatos a diputados nacionales:
La Libertad Avanza: Federico Agustín Pelli, María Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina María Moisa Terán.
Tucumán Primero: Osvaldo Francisco Jaldo, Gladys del Valle Medina, Mariano Javier Noguera y Elia Marina Fernández.
Unidos por Tucumán: Roberto Antonio Sánchez, María Micaela Viña, José María Canelada y Milagros Geraldine Celiz.
Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U): Alejandra Arreguez, José Martín Correa Tejerizo, Clarisa Alberstein y Carlos Alberto Melián.
Política Obrera: Margarita Raquel Grassino, Diego Luis Carrazán, Alejandra Carolina Del Castillo y José Rubén Kobak.
Creo: Paula Omodeo, Sebastián Murga, Sonia María Estela Assaf y Gustavo Antonio García.
Fuerza Republicana: Ricardo Argentino Bussi, Sandra del Valle Orquera, Gerónimo José Cruz Cornejo y Blanca Lorena Palomino.
Partido del Trabajo: Sebastián Solís, Nidia Ángela Juri, Walter Omar Díaz y Hilda Beatriz Disatnik.
Frente Pueblo Unido: Silvio César Bellomio, María Alejandra Medina, Leandro Hipólito Parajón y Daniela Dennis Huespe.
Alberdi decide: alta participación ciudadana en el único municipio que hoy elige intendente
Para facilitar el proceso, se habilitaron mesas diferenciadas para cada jurisdicción, con autoridades y urnas debidamente identificadas.Ver más
Los colectivos circularán con normalidad durante la jornada electoral
El servicio de transporte público operará con total normalidad hoy, con el objetivo de garantizar el traslado de los votantes durante la jornada electoral.
Desde la Secretaría de Transporte de la provincia explicaron que la medida busca facilitar la movilidad de los ciudadanos hacia los centros de votación y asegurar que todos puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.
En ese sentido, se confirmó que las frecuencias y recorridos de colectivos y demás servicios se mantendrán sin modificaciones a lo largo de todo el día.
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
La Provincia elige hoy qué candidatos a diputado nacional ocuparán las cuatro bancas que están en juego en el Congreso de la Nación. De los 36 postulantes oficiales, hay caras nuevas y otras que se iniciaron en la política hace años. El perfil electoral de cada uno.Ver más
Viaje al cerebro de un votante promedio
Nuestra memoria acumula fotos de hechos que pasan rápidamente de colores vivos a un tono sepia, con un contorno fantasmal, como consecuencia de una velocidad en la sucesión de acontecimientos que horada arbitrariamente nuestros registros y nuestra capacidad para entender y razonar. En nuestros debilitados freezers neuronales no hay mucho espacio para una memoria ordenada. Sí para emociones fuertes y para una indecisión que puede definir un resultado.Ver más
Elecciones 2025: abrieron las escuelas y empezó la votación en Tucumán
Se estrena el BUP, con nueve listas que buscarán llegar a la Cámara de Diputados. En Alberdi eligen intendente.Ver más
¿Cómo llega la economía a las elecciones?
La economía que más impacta al votante llega bien en materia inflacionaria y social, considerando la herencia recibida y destacándose el “pass-through” más bajo de los últimos episodios de tensión cambiaria. Sin embargo, la economía real llega buscando el aire que pueda ofrecer una recalibración del esquema cambiario luego de las elecciones y las reformas estructurales que se deberán encarar en la segunda parte del mandato.Ver más
La taba está en el aire
La llamada internacional que hace 40 años inspiró el genial Osvaldo Soriano ayuda a veces a repasar lo que fue una campaña electoral con pocas propuestas y muchos intentos por reforzar la identidades de los partidos. Una elección de medio término que se tensó al final, demostrando que hay más cuestiones en juego.Ver más