Elecciones 2025: minuto a minuto, todo lo que pasa en Tucumán

12:45 hs

La participación llegó al 23% del padrón nacional al mediodía

Los argentinos concurren este domingo 26 de octubre a las urnas para las elecciones legislativas 2025, en las que están habilitadas un poco más de 36,478 millones de personas para votar.

En estos comiciosse renuevan 127 bancas de la Cámara de Diputados nacional, equivalentes a la mitad del cuerpo, y 24 escaños del Senado, lo que representa un tercio de la cámara alta.

De acuerdo con datos difundidos por la Dirección Nacional Electoral, a las 12 del mediodía había votado el 23% del padrón en todo el país. El nivel de participación se mantenía por debajo del registrado en elecciones anteriores: en 2021 y 2023, a la misma hora, los cortes marcaban cerca del 30% de concurrencia.