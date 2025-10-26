Secciones
Política

Miguel Acevedo: "Son elecciones muy importantes, con trascendencia provincial y nacional"

El vicegobernador se refirió a la participación ciudadana y expresó: "Tenemos tiempo hasta las 18. Que vengan y expresen su voluntad. Más que una obligación, es un derecho".

Miguel Acevedo. COMUNICACIÓN PÚBLICA Miguel Acevedo. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Miguel Acevedo, vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo (PE), votó este domingo pasadas las 10 de la mañana en la Escuela Zenón Santillán, en San Miguel de Tucumán. El funcionario destacó el norma desarrollo del proceso electoral en la provincia.

“Hasta el momento, todo se desarrolla con absoluta normalidad. Solo hubo algunas demoras en la apertura de mesas, habituales por cuestiones de apertura escolar, pero el resto se lleva adelante con total tranquilidad. Son los reportes que hemos recibido de toda la provincia”, señaló Acevedo.

Consultado sobre el nuevo sistema de votación, el vicegobernador comentó que el proceso “es mucho más rápido y ágil”. “Me parece un buen sistema”, agregó.

Asimismo, Acevedo hizo referencia al nivel de ausentismo en general durante las elecciones. “Tenemos hasta las 18 para apersonarnos. Que vengan y expresen su voluntad. Más que una obligación, es un derecho. Estas son elecciones muy importantes, con trascendencia provincial y nacional”, señaló.

El titular del Poder Legislativo (PL) también se refirió al uso simultáneo de diferentes sistemas de votación en el municipio de Juan Bautista Alberdi: “se trata de dos elecciones distintas. Una provincial, regida por las normas locales. Otra nacional, bajo las disposiciones legales que establece la boleta única de papel”.

“La democracia se construye participando. Este es el momento en que el pueblo decide quién quiere que lo represente y cómo. Vivamos con alegría esta jornada democrática, con respeto y compromiso ciudadano”, dijo Acevedo, consignado en un comunicado oficial. 

Temas Elecciones 2025 TucumánSan Miguel de TucumánHonorable Legislatura de TucumánJuan Bautista AlberdiMiguel AcevedoGobierno provincial
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
2

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
3

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país
4

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán
5

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

“Escucho que la libertad es un tema de derecha; creo profundamente que también es de izquierda
6

“Escucho que la libertad es un tema de derecha; creo profundamente que también es de izquierda"

Más Noticias
Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Alberdi decide: alta participación ciudadana en el único municipio que hoy elige intendente

Alberdi decide: alta participación ciudadana en el único municipio que hoy elige intendente

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: abrieron las escuelas y empezó la votación en Tucumán

Elecciones 2025: abrieron las escuelas y empezó la votación en Tucumán

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

El domingo que despejará incógnitas y abrirá el juego 2027

El domingo que despejará incógnitas y abrirá el juego 2027

En Alberdi cada elector deberá votar dos veces: el paso a paso

En Alberdi cada elector deberá votar dos veces: el paso a paso

Comentarios