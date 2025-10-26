Miguel Acevedo: "Son elecciones muy importantes, con trascendencia provincial y nacional"

Miguel Acevedo, vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo (PE), votó este domingo pasadas las 10 de la mañana en la Escuela Zenón Santillán, en San Miguel de Tucumán. El funcionario destacó el norma desarrollo del proceso electoral en la provincia.
“Hasta el momento, todo se desarrolla con absoluta normalidad. Solo hubo algunas demoras en la apertura de mesas, habituales por cuestiones de apertura escolar, pero el resto se lleva adelante con total tranquilidad. Son los reportes que hemos recibido de toda la provincia”, señaló Acevedo.
Consultado sobre el nuevo sistema de votación, el vicegobernador comentó que el proceso “es mucho más rápido y ágil”. “Me parece un buen sistema”, agregó.
Asimismo, Acevedo hizo referencia al nivel de ausentismo en general durante las elecciones. “Tenemos hasta las 18 para apersonarnos. Que vengan y expresen su voluntad. Más que una obligación, es un derecho. Estas son elecciones muy importantes, con trascendencia provincial y nacional”, señaló.
El titular del Poder Legislativo (PL) también se refirió al uso simultáneo de diferentes sistemas de votación en el municipio de Juan Bautista Alberdi: “se trata de dos elecciones distintas. Una provincial, regida por las normas locales. Otra nacional, bajo las disposiciones legales que establece la boleta única de papel”.
“La democracia se construye participando. Este es el momento en que el pueblo decide quién quiere que lo represente y cómo. Vivamos con alegría esta jornada democrática, con respeto y compromiso ciudadano”, dijo Acevedo, consignado en un comunicado oficial.