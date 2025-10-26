Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Asimismo, Jaldo enfatizó que el país debe fortalecer el federalismo real, dejando atrás la histórica tensión entre unitarios y federales. “La mayoría de los argentinos vivimos en el interior. Y todo lo que se produce, se industrializa y se comercializa, se hace en las provincias. Ojalá que podamos llegar a un punto de encuentro y que el Gobierno nacional cumpla con esos mensajes esperanzadores”, concluyó el mandatario, quien aclaró que hasta el momento “ningún gobernador ha sido convocado oficialmente” por la Nación.