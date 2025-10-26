Secciones
Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

El mandatario, en uso de licencia, afirmó que "ningún gobernador ha sido convocado oficialmente" por la Nación para los próximos días.

Hace 29 Min

El gobernador, en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones al frente del Poder Ejecutivo de Tucumán, tras un período de licencia.

"Mañana, a las 7, estaré en la Casa de Gobierno trabajando, como lo hice siempre y como lo he venido haciendo todos los días”, aseguró ante la prensa.

Jaldo también se refirió a la situación política nacional y al vínculo entre la Casa Rosada y las provincias. “Veo que a nivel nacional están recapacitando, dándose cuenta de que en democracia hay que gobernar con respeto hacia todos los poderes”, señaló.

El gobernador destacó la importancia de mantener una comunicación fluida entre Javier Milei, la vicepresidenta (Victoria Villarruel), el Congreso nacional y las provincias. “El Presidente está mandando mensajes alentadores, que va a dialogar con diputados, senadores y gobernadores. Si ese mensaje se concreta, que sea para reconocer los recursos y las obras que por ley nos corresponden a las provincias argentinas, y para practicar un auténtico federalismo”, consideró.

Asimismo, Jaldo enfatizó que el país debe fortalecer el federalismo real, dejando atrás la histórica tensión entre unitarios y federales. “La mayoría de los argentinos vivimos en el interior. Y todo lo que se produce, se industrializa y se comercializa, se hace en las provincias. Ojalá que podamos llegar a un punto de encuentro y que el Gobierno nacional cumpla con esos mensajes esperanzadores”, concluyó el mandatario, quien aclaró que hasta el momento “ningún gobernador ha sido convocado oficialmente” por la Nación.

Temas Elecciones 2025 TucumánBuenos AiresOsvaldo JaldoCongreso de la NaciónGobierno nacionalGobierno provincialArgentinaJavier Milei
