Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática

“Llegó el día 26 de octubre que viene a fortalecer este sistema de gobierno que tenemos en la Argentina y ojalá lo tengamos de por vida, como es la democracia. Esa democracia que nos permite convivir, el funcionamiento pleno de los tres poderes del Estado, y que le permite a los argentinos, y por supuesto a los tucumanos, poder elegir y ser elegidos”, afirmó.