Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, acompañado de su esposa, Ana María Grillo, ejerció su derecho al voto en la Escuela N° 8 General Bartolomé Mitre de Trancas, en el marco de las elecciones nacionales.
“Llegó el día 26 de octubre que viene a fortalecer este sistema de gobierno que tenemos en la Argentina y ojalá lo tengamos de por vida, como es la democracia. Esa democracia que nos permite convivir, el funcionamiento pleno de los tres poderes del Estado, y que le permite a los argentinos, y por supuesto a los tucumanos, poder elegir y ser elegidos”, afirmó.
En la puerta de la escuela fue recibido por el intendente Antonio Moreno, el legislador Roberto Moreno, el jefe de Policía Joaquín Girvau, el subjefe Roque Yñigo y varios concejales locales.
La importancia de la participación ciudadana
Tras votar, Jaldo resaltó el valor de la democracia como sistema de gobierno para Argentina y destacó la convivencia, el funcionamiento de los poderes del Estado y la posibilidad de elegir y ser elegido. Subrayó la importancia de la participación ciudadana, al recordar los inicios de la democracia en 1983 con Raúl Alfonsín y Fernando Riera.
Jaldo habló sobre la normal apertura de todas las mesas electorales en la provincia y la adecuada organización del proceso. Elogió la evolución del sistema de boleta única por su sencillez y agilidad.
El mandatario anunció que permanecería en Trancas durante el día y regresaría a San Miguel de Tucumán por la tarde para seguir el escrutinio en la Casa de Gobierno. Confirmó su reincorporación a las funciones ejecutivas al día siguiente. “Mañana, si Dios y la Virgen quieren, ya estoy a las siete de la mañana en la Casa de Gobierno, trabajando como lo hice siempre”, resaltó.
Respecto al vínculo con el Gobierno Nacional, Jaldo expresó su esperanza en un diálogo fructífero para el reconocimiento de los recursos y obras correspondientes a las provincias, abogando por un federalismo auténtico. “Veo mensajes alentadores, como que van a dialogar con diputados, senadores y gobernadores. Ojalá se concrete para que haya un reconocimiento de los recursos y obras que por ley corresponden a las provincias. Tenemos que practicar un auténtico federalismo”, aseguró.