El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El cometa interestelar 3I/ATLAS captó la atención global desde su hallazgo en julio de 2025. Este objeto espacial constituye el tercer visitante de su tipo detectado en el sistema solar, luego de 1I/'Oumuamua y 2I/Borisov. Descubierto por el Sistema de Alerta de Impactos Terrestres de Asteroides (ATLAS), destaca por su tamaño considerable, con un diámetro estimado de entre 5 y 11 kilómetros.
Desde su llegada, el cuerpo mostró un comportamiento inusual que generó gran interés científico. Su principal enigma fue la aparición de una anticola, una estructura que parecía proyectarse directamente hacia el Sol. Esta estela "al revés" desafía las expectativas típicas para un cometa, cuya cola se aleja de la estrella impulsada por el viento solar.
La transformación misteriosa del 3I/ATLAS en su paso por el sol
Durante julio y agosto, 3I/ATLAS exhibió una estructura elongada que apuntaba hacia el astro rey. Esta "cola al revés" fue una rareza astronómica que puso en jaque las hipótesis sobre su composición y comportamiento inicial. El róver Perseverance incluso pudo capturar una imagen de su trazo luminoso desde Marte.
En septiembre, el objeto experimentó una transformación observable y notable, documentada por David Jewitt y Jane Luu. El Telescopio Óptico Nórdico detectó el repliegue de la anticola y la formación de una estela tradicional que se aleja del Sol. El cometa pasó de una extensión de polvo hacia el Oeste a una cola convencional hacia el Este, impulsada por la presión de radiación solar.
¿Origen artificial de 3I/ATLAS o es solo un cometa "extraño"?
El astrofísico Avi Loeb, conocido por sus ideas heterodoxas, propone la posibilidad de un origen artificial del objeto. Él plantea que si la anticola representó una especie de empuje, la posterior transformación podría ser una "tecnosignatura". Esto sugeriría maniobras controladas por alguna clase de nave espacial, descartando que sea una roca helada común. Su colega Adam Hibberd incluso sugirió que la trayectoria podría indicar un intento por establecer una órbita heliocéntrica.
La mayoría de los astrónomos, sin embargo, insiste en la naturaleza cometaria de 3I/ATLAS. La pérdida de masa calculada guarda relación directa con la intensidad de la radiación solar. Jewitt y Luu revelaron que el dióxido de carbono impulsa la actividad cometaria, lo cual es habitual en estos cuerpos.
Los espectros del telescopio espacial James Webb indican que el núcleo está compuesto principalmente por dióxido de carbono, un perfil químico exótico pero consistente con un cometa volátil. Aunque 3I/ATLAS perdió 2 millones de toneladas de masa, esto representa una fracción mínima de su volumen total, estimado en 33.000 millones de toneladas. Las próximas observaciones, previstas para diciembre, podrían ser decisivas para entender si el objeto resiste como un cuerpo natural o si muestra anomalías inesperadas en su evolución.