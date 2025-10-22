Astrónomos conjeturan que el cometa 3I/ATLAS envía señales a su punto de partida tras detectar un pulso "enigmático"

Según los reportes iniciales, el pulso presenta un desplazamiento Doppler, es decir, una variación en la frecuencia que sugiere que la fuente de la señal se mueve a gran velocidad. Los científicos aún no descartan que se trate de una interferencia natural, aunque algunos teóricos consideran la posibilidad de que el objeto esté reaccionando a los radares terrestres o incluso enviando señales hacia su punto de origen.