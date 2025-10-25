Secciones
La defensa planetaria está activada por el cometa 3I/ATLAS

El visitante interestelar, desde su detección, es noticia por su comportamiento que deja una estela de información casi todos los días. ¿De qué se trata el protocolo defensivo?

EN EL CIELO. El Observatorio Gemini Sur en Chile capturó esta fotografía del cometa interestelar 3I/ATLAS en julio. EN EL CIELO. El Observatorio Gemini Sur en Chile capturó esta fotografía del cometa interestelar 3I/ATLAS en julio. (Crédito de la imagen: Observatorio Internacional Gemini/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist/Live Science)
Hace 1 Hs

El sistema coordinado de vigilancia, alerta y mitigación liderado por organismos internacionales y agencias espaciales fue activado el 21 de octubre. El comportamiento del cometa 3I/ATLAS es lo que motivó la activación del "Protocolo de Defensa Planetaria o "Seguridad Planetaria" que establece procedimientos internacionales para proteger al planeta de posibles impactos de Objetos Cercanos a la Tierra (NEOs).

"Inexplicable" es la palabra que se utiliza como motivo de la activación. De acuerdo con el comunicado oficial, los científicos efectuarán un ejercicio de entrenamiento especial del 27 de noviembre hasta el 27 de enero del 2026. 

Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides. 

El protocolo se activa cuando se detecta un objeto que cumple con ciertos criterios de riesgo. El caso de 3I/ATLAS no representa una amenaza inminente para la Tierra. La activación del protocolo se utiliza como un ejercicio en la vida real para mejorar las capacidades de detección y respuesta de los sistemas de seguridad espacial.

Razones y agenda

Los motivos para poner en práctica las estrategias están en que el asteroide tiene una comportamiento inusual conocido como "anticola" (un chorro de gas o polvo que apunta hacia el Sol), lo que es contrario al comportamiento típico de los cometas. El cometa además tiene una trayectoria que impide el cálculo orbital.

El calendario de observaciones es el siguiente:
- 10 de noviembre: taller técnico.
- 25 de noviembre: reunión de lanzamiento.
- Del 27 de noviembre al 27 de enero: observación global.
- 3 de febrero: teleconferencia de cierre.

