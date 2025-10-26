Santilli afirmó que su objetivo es “descontar distancia” con el peronismo en la provincia de Buenos Aires

Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, reconoció que fue “una campaña difícil” debido a los cambios en la lista, tras la renuncia de José Luis Espert, quien debió retirar su candidatura por el caso de los aportes del narcotráfico. El dirigente del PRO asumió su lugar 18 días antes de los comicios, lo que -según señaló- representó un desafío en el tramo final del proceso electoral.
“Ha sido una campaña corta para mí, de 18 días, difícil. Pero he puesto toda la actitud, toda la garra, y de eso se trata. Lo más importante es que la gente venga a votar”, expresó el candidato tras emitir su voto en la localidad de Tigre.
El actual diputado subrayó la importancia de la participación ciudadana, destacando que “la gente tiene hoy la oportunidad de elegir”. En cuanto a sus expectativas, afirmó que su objetivo es “descontar la distancia” que el peronismo obtuvo en las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, cuando se impuso con alrededor de 15 puntos de ventaja, consignaron medios de Buenos Aires.
Consultado sobre su vínculo con Javier Milei, Santilli indicó que mantiene una relación de trabajo fluida y que el mandatario libertario “fue claro en que hay que corregir lo que deba corregirse”. Además, mencionó que tuvieron reuniones que calificó como “muy importantes”. Y agregó: “Me deseó mucha suerte y le agradecí la oportunidad”.
Finalmente, el candidato sostuvo que la estrategia de su espacio estuvo enfocada en acercar resultados y consolidar su presencia electoral, reafirmando su confianza en el acompañamiento de los votantes.