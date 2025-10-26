Santilli afirmó que su objetivo es “descontar distancia” con el peronismo en la provincia de Buenos Aires

Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, reconoció que fue “una campaña difícil” debido a los cambios en la lista, tras la renuncia de José Luis Espert, quien debió retirar su candidatura por el caso de los aportes del narcotráfico. El dirigente del PRO asumió su lugar 18 días antes de los comicios, lo que -según señaló- representó un desafío en el tramo final del proceso electoral.