Tini en Futttura: la artista se emocionó y recorrió todas las etapas de su carrera para 35 mil fanáticos

La espera terminó para los 35 mil espectadores reunidos en Tecnópolis durante el sábado 25 de octubre. Después de la suspensión del viernes previo, causada por las intensas precipitaciones en Buenos Aires, la ídola juvenil Tini finalmente pudo dar comienzo a su festival "Futttura" la tarde del sábado. Este evento promete ser un viaje deslumbrante a través del universo creativo de la artista. El concepto es una propuesta ambiciosa, descrita como magnánima y sin precedentes para un espectáculo local.
El show recorre la notable evolución de Martina Stoessel: Desde la "perfecta chica Disney" conocida como Violetta, pasando por "La Triple T"—la figura pop de uñas esculpidas y reggaetón—el espectáculo culmina en su tercer alter ego. Este momento introspectivo se relaciona con Un mechón de pelo, el disco que surgió cuando la artista, a sus 27 años, sintió la necesidad de revelar su fragilidad tras un proceso interno doloroso.
¿Cómo fue la gran puesta escénica de Futttura, el festival de la vida de Tini?
El estreno de "Futttura" ofreció un despliegue visual y sonoro nunca antes visto en la trayectoria de la cantante. La puesta superó los límites de lo musical, pues recreó un concepto similar a un Lollapalooza con Tini como la única protagonista absoluta, bautizado como el "Tinipalooza". Importantes marcas patrocinadoras colaboraron en activaciones que permitieron a los seguidores recorrer la carrera de la artista de una forma novedosa.
Justo a las 21.20, la estrella descendió al escenario desde el techo usando una plataforma, mostrando su silueta con gran energía al ritmo de El cielo. Vestida con un top y un minishort negros, la acompañaban 32 bailarines que lucían atuendos futuristas. La banda, oculta, cedió el protagonismo al impacto de las coreografías y a la impresionante majestuosidad de la escenografía.
El viaje de Tini en Futttura, muchos sentimientos en un solo evento
Luego de las primeras canciones, donde Tini exploró su faceta más provocadora con temas como Voltaje y Muñecas, llegó la primera etapa emotiva de la velada. En las pantallas, el público vio escenas de Violetta mientras la artista entonaba éxitos como Mi mundo, luciendo un atuendo más romántico y quinceañero. Esto evocó los primeros pasos de la estrella, generando un momento de profunda reflexión. Tini expresó su nostalgia por la inocencia que perdió, reconociendo los miedos que la modificaron, y agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores.
Posteriormente, la era de Un mechón de pelo acaparó la atención con una escenografía impresionante, la cual incluyó un arco grecorromano de 18 metros de alto. Una plataforma giratoria de 25 metros, transportada desde Alemania, fue el complemento perfecto para esta era, la más catártica de su carrera. Este segmento de la presentación replicó el formato que la artista brindó en el Club Hurlingham el año anterior. La emoción embargó a Tini, quien llevó adelante una presentación arrolladora, cargada de enorme talento y vibrante energía.