Tini en Futttura: la artista se emocionó y recorrió todas las etapas de su carrera para 35 mil fanáticos

Posteriormente, la era de Un mechón de pelo acaparó la atención con una escenografía impresionante, la cual incluyó un arco grecorromano de 18 metros de alto. Una plataforma giratoria de 25 metros, transportada desde Alemania, fue el complemento perfecto para esta era, la más catártica de su carrera. Este segmento de la presentación replicó el formato que la artista brindó en el Club Hurlingham el año anterior. La emoción embargó a Tini, quien llevó adelante una presentación arrolladora, cargada de enorme talento y vibrante energía.