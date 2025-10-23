Tini Stoessel suspendió su primer show en Tecnópolis: "Tengo el corazón partido"

Un video entre lágrimas y la reacción de los fans

Poco después, Tini publicó un video en el que, visiblemente emocionada, volvió a referirse al tema: “Bueno… nada, que no saben cuánto lamento tener que haber informado esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos. Me pone muy triste, la verdad, pero no puedo hacer nada. Los amo y… nos vemos el lunes, el sábado y en las funciones que siguen. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”.