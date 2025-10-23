Tini Stoessel suspendió su primer show en Tecnópolis: "Tengo el corazón partido"

A horas del esperado estreno de su nuevo espectáculo FUTTTURA, Tini Stoessel anunció una noticia que sorprendió y entristeció a miles de fanáticos: el show previsto para este viernes 24 de octubre en Tecnópolis debió ser reprogramado para el lunes 27, debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la zona.
La decisión fue comunicada oficialmente por Ake Music, productora del evento, a través de un comunicado publicado en redes sociales: “Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora”.
El texto también aclaró que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha y que quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución del dinero a través del correo oficial de la ticketera.
“Tengo el corazón partido”
Minutos después del anuncio, Tini compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, donde expresó la tristeza que le causó tener que posponer el show que marca su regreso a los escenarios argentinos.
“Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos para FUTTTURA, tener que informar que el primer show se pospone para el lunes 27 de octubre por condiciones meteorológicas adversas me pone extremadamente triste”, escribió en Instagram.
La artista agregó: “Sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañando y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana. Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta. Lxs amo con toda mi vida”.
El mensaje, acompañado de emojis de corazón roto y carita triste, generó una ola de apoyo inmediato de sus seguidores, que destacaron la entrega y la emoción de la cantante.
Un video entre lágrimas y la reacción de los fans
Poco después, Tini publicó un video en el que, visiblemente emocionada, volvió a referirse al tema: “Bueno… nada, que no saben cuánto lamento tener que haber informado esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos. Me pone muy triste, la verdad, pero no puedo hacer nada. Los amo y… nos vemos el lunes, el sábado y en las funciones que siguen. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”.
En las redes, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Muchos fans mostraron comprensión y empatía por la decisión, aunque otros manifestaron su malestar por el aviso con tan poca anticipación, apenas 24 horas antes del concierto.
“Perfecto que cancelen por seguridad, pero es una falta de respeto hacerlo un día antes, cuando hace días está el pronóstico del tiempo adverso”, escribió una usuaria en la cuenta de Ake Music. Otro comentario pidió: “El domingo, por favor, Tini, somos muchos viajando desde distintas partes del mundo”.
Las razones detrás de la reprogramación
La productora explicó que no era posible realizar el show el domingo 26 de octubre, ya que en esa fecha se celebran las elecciones nacionales en Argentina. Por ese motivo, el debut debió trasladarse al lunes 27.
El espectáculo FUTTTURA representa una de las apuestas más ambiciosas de la carrera de Tini Stoessel: ocho funciones agotadas en Tecnópolis, con una puesta en escena de inspiración futurista, coreografías de alto impacto y un recorrido musical por todas las etapas de su trayectoria.
La artista trabajó durante casi un año en la producción del show, que fusiona música, danza, visuales y un mensaje de liberación emocional. En los días previos, había compartido adelantos de la escenografía y fragmentos de su nuevo single, Down.
A pesar del contratiempo, la expectativa por el estreno sigue intacta. Los siete shows restantes de FUTTTURA —programados para los días 25 y 31 de octubre; 1, 2, 7, 8 y 15 de noviembre— siguen confirmados y con localidades agotadas.
Con su sinceridad y emoción a flor de piel, Tini dejó claro que, aunque el debut se retrase unos días, su conexión con el público permanece intacta: un vínculo capaz de resistir incluso las tormentas.