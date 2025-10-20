Secciones
SociedadGastronomía

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

En simples pasos podés obtener esta preparación que es furor en algunos países de América Latina.

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil
Hace 1 Hs

Aunque la mayonesa sea el alimento preferido para acompañar las comidas, muchos optan por reducir o eliminar su consumo debido a sus ingredientes poco saludables. En este marco, los nutricionistas aconsejan una receta de mayonesa casera, libre de aceite y con huevos cocidos.

Con una suave textura cremosa y un sabor exquisito, esta preparación es ideal para acompañar tus papas fritas y platos favoritos. A continuación, la lista de todos los ingredientes que necesitas.

- Tres huevos

- Tres cucharadas de yogur griego

- Una cucharada de mostaza

- Una cucharada de vinagre de vino

- Sal

- Pimienta

Paso a paso, cómo preparar la mayonesa casera

Paso 1: cocer los huevos

Pon a hervir agua en una olla grande. Cuando el agua esté hirviendo, introduce los huevos y déjalos cocer durante 10 minutos. Una vez cocidos, quítales la cáscara.

Un pequeño consejo para evitar quemaduras: una vez que los huevos hayan salido del agua hirviendo, colócalos en un bol grande con agua muy fría. Así se enfriarán mucho más rápido. Y para quitar la cáscara más fácilmente, golpea ligeramente el huevo en vertical sobre la superficie de trabajo, la cáscara se romperá más fácilmente.

Paso 2: Batir

En una licuadora o batidora deposita los huevos duros, la mostaza, el yogur griego, el vinagre de vino, la sal y la pimienta.

Cuando todos los ingredientes estén juntos, bate hasta obtener una mezcla suave y ultra cremosa.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
1

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
2

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
3

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal
4

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones
5

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
6

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Más Noticias
Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Comentarios