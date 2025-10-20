Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Un pequeño consejo para evitar quemaduras: una vez que los huevos hayan salido del agua hirviendo, colócalos en un bol grande con agua muy fría. Así se enfriarán mucho más rápido. Y para quitar la cáscara más fácilmente, golpea ligeramente el huevo en vertical sobre la superficie de trabajo, la cáscara se romperá más fácilmente.