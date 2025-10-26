Halloween en Hollywood: los mejores disfraces

En Hollywood, las fiestas de disfraces de Halloween son directamente un fashion show donde cada celebridad -junto con un gran equipo por detrás- deja ver su creatividad. Compiten por ver quién logra el disfraz más impactante, original o fiel al personaje. Algunos preparan sus looks durante semanas, con estilistas, maquilladores y diseñadores de vestuario que transforman sus ideas en verdaderas producciones cinematográficas.
Una de las más esperadas de las últimas temporadas es Hailey Bieber, que hace años deslumbra con más de un disfraz por Halloween y lo transforma en una auténtica producción editorial. Cada look —desde homenajes a divas del pop hasta personajes de películas icónicas— viene acompañado de una sesión de fotos que se vuelve viral. Incluso fue incorporando a Justin y su familia en sus últimas sesiones.
También las hermanas Jenner, Kendall y Kylie, se consagran como verdaderos íconos de esta fecha con disfraces que combinan entre sí. Por supuesto, Kim Kardashian continúa siendo referencia con sus reinterpretaciones de personajes históricos, y Paris Hilton, con su estilo inconfundible. Hasta Harry Styles se suma cada año con looks originales y genderless que rompen moldes.
Más allá del exceso, el maquillaje de fantasía, los brillos y las pelucas, Halloween se convirtió para los famosos en una excusa para reinventarse por una noche, rendir homenaje a sus ídolos o simplemente divertirse. Y para nosotros, en una fuente inagotable de inspiración. Desde los looks de pareja coordinados hasta los disfraces vintage, cada foto puede ser la chispa perfecta para tu próximo disfraz.
Y para quienes quieran celebrar Halloween en Tucumán, Medusa presenta una edición especial el viernes 1° de noviembre en La Primera Confitería, desde las 23. La noche contará con la presentación exclusiva de la DJ internacional Blancah, reconocida por sus shows junto a Hernán Cattáneo en el Sunset Trip. Preparen sus disfraces y vivan una noche inolvidable.