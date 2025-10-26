Halloween en Hollywood: los mejores disfraces

Una de las más esperadas de las últimas temporadas es Hailey Bieber, que hace años deslumbra con más de un disfraz por Halloween y lo transforma en una auténtica producción editorial. Cada look —desde homenajes a divas del pop hasta personajes de películas icónicas— viene acompañado de una sesión de fotos que se vuelve viral. Incluso fue incorporando a Justin y su familia en sus últimas sesiones.