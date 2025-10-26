Samhain: la celebración celta que se convirtió en Halloween

Por otro lado, en Irlanda se contaba una vieja leyenda sobre un hombre llamado Jack O’Lantern. Según la historia, Jack era un gran bebedor y un embaucador que un día engañó al diablo para que no se llevara su alma. Cuando murió, no fue aceptado ni en el cielo ni en el infierno y estaba condenado a vagar para siempre entre ambos mundos. Jack talló un nabo, colocó dentro una brasa del infierno y lo usó como linterna para iluminar su camino eterno. Con el tiempo, los irlandeses comenzaron a tallar sus propias linternas para ahuyentar a los malos espíritus, y cuando emigraron a América en el siglo XIX, reemplazaron el nabo por la calabaza, más grande y fácil de trabajar. Así nació la famosa tradición estadounidense, símbolo de Halloween, que hoy decoran las puertas de las casas.