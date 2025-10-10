Halloween 2025: cuándo se celebra en Argentina y qué día cae

Aunque muchos asocian la Noche de Brujas con el último día de octubre, la fecha exacta de su celebración es inamovible a nivel mundial. Lo que sí cambia cada año es el día de la semana en que cae, un dato crucial para quienes buscan organizar eventos o aprovechar el fin de semana más cercano. Por ello, la planificación para el Halloween 2025 ya está en marcha, y la curiosidad sobre si podremos extender la celebración hasta el amanecer ya genera expectativa en todo el país.