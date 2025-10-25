Secciones
Más de 100 milímetros en el AMBA: calles inundadas y barrios bajo agua

Gran parte del conurbano se vio afectado por las consecuencias del fenómeno climático.

Hace 3 Hs

La intensa lluvia registrada durante la madrugada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó como saldo una gran cantidad de calles y avenidas inundadas y barrios completamente anegados, tras una precipitación acumulada de 112 milímetros. Gran parte del conurbano se vio afectado por las consecuencias del fenómeno climático.

Desde el Gobierno porteño informaron que continúan trabajando frente a las lluvias intensas con equipos de emergencia desplegados en las zonas más comprometidas. “Para todo octubre el promedio de lluvias en la Ciudad es de 122 mm. y durante la madrugada esa cifra fue superada en algunos barrios en menos de 4 horas“, sostuvieron.

Los registros acumulados superan los 100 milímetros en el oeste porteño, principalmente en los barrios de Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra. Hasta las 7, los sectores más afectados fueron Villa Devoto, con 155 mm caída, y Villa Santa Rita, con 114 mm.

El gobierno porteño también informó que el arroyo Medrano, que desemboca en el Río de la Plata, incrementó su caudal un 142% respecto de su marca mínima y superó los 5 metros de altura. A raíz de este aumento, los pasos bajo nivel Mosconi, Cerati y Spinetta debieron ser cerrados temporalmente al tránsito vehicular.

“Ingresó el agua en la zona del Medrano, pero ya empezó a bajar y la situación tiende a normalizarse“, declaró Ignacio Bastrucci, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con América 24, al referirse al operativo de emergencia desplegado tras las intensas inundaciones que afectaron el AMBA.

