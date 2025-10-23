Alertas por tormentas en Tucumán: ¿qué tan intensas serán las lluvias del fin de semana?

La noche del martes dio las primeras señales de lluvia de la semana. Todos los pronósticos indican que este fin de semana las precipitaciones regresarán a la provincia y que no pasarán desapercibidas. El Servicio Meteorológico Nacional, en su Sistema de Alerta Temprana, ya anunció que las tormentas de los próximos días tendrán una magnitud suficiente como para que sea necesario tomar algunos recaudos.
Este jueves el cielo estará nublado durante todo el día. Hacia la noche, las nubes cubrirán aún más, pero las probabilidades de precipitaciones se mantendrán nulas. La temperatura máxima llegará a los 34 °C y mañana, según se pronosticó, el termómetro llegaría a la misma marca.
Qué días del fin de semana lloverá en Tucumán
El viernes amanecerá con un cielo parcialmente nublado que se irá cubriendo más conforme pasen las horas. Las probabilidades de precipitaciones pasarán de 0% en las primeras horas del día a 40 al 70% por la tarde, por lo que se espera que los primeros chaparrones lleguen después de las 14 y se mantengan, por lo menos hasta la noche.
Según los pronósticos del SMN, el sábado también será un día pasado por agua y las tormentas no cesarán temprano. Por el contrario, por la mañana tendrán una intensidad considerable, mientras que por la tarde y la noche habrá algunos chaparrones. La temperatura máxima en el segundo día de lluvia llegará a 32 °C.
El domingo el termómetro tendrá una marca apenas inferior. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 30 °C. El cielo se verá entre mayor y parcialmente nublado. De momento, el día de las elecciones no tendrá tormentas que agüen el panorama y las probabilidades de precipitación estarán entre el 0 y el 10%.
Intensas tormentas en Tucumán
El Sistema de Alerta Temprana puso bajo alerta amarilla por tormentas a gran parte del norte argentino. Tucumán está entre las provincias señaladas y se espera que el fenómeno climático más fuerte se dé el jueves. Las tormentas llegarán a toda la provincia, a excepción de la región de los valles.
El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estarán acompañadas por precipitaciones intensas, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y la posibilidad de provocar granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superadas de forma puntual.