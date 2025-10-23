Alertas por tormentas en Tucumán: ¿qué tan intensas serán las lluvias del fin de semana?

La noche del martes dio las primeras señales de lluvia de la semana. Todos los pronósticos indican que este fin de semana las precipitaciones regresarán a la provincia y que no pasarán desapercibidas. El Servicio Meteorológico Nacional, en su Sistema de Alerta Temprana, ya anunció que las tormentas de los próximos días tendrán una magnitud suficiente como para que sea necesario tomar algunos recaudos.