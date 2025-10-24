Secciones
Prevén un 100% de probabilidad de lluvias en Tucumán: ¿a qué hora comenzará a llover?

Las lluvias iniciarían este viernes y se extenderían hasta el sábado. Hasta el momento, el Servicio Meteorológico Nacional no anunció precipitaciones para el domingo.

Hace 1 Hs

La sofocada mañana de este viernes inició con una temperatura elevada. El cielo parcialmente nublado de anoche y los chaparrones que se dieron en algunos puntos de la provincia no fueron suficientes para los tucumanos. Pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que hay un 100% de probabilidad de precipitaciones para esta jornada y el sábado.

En comparación a las mañanas anteriores, esta mañana la temperatura mínima no rozó los 15 °C, sino que se sostuvo en un marcado 23 °C. Por la tarde, la máxima será elevada y llegará a los 33 °C. Según el pronóstico del SMN, por lo menos hasta el mediodía las probabilidades de precipitaciones permanecerán en un 0%.

Alerta amarilla por tormentas en Tucumán

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) actualizó a las 7.33 el mapa de alertas por fenómenos meteorológicos intensos. Son 15 las provincias que recibieron advertencias tanto por vientos como por tormentas. Gran parte de ellas corresponden al norte del país.

Todo el territorio tucumano se encuentra bajo alerta amarilla desde esta mañana por tormentas. Se esperan precipitaciones abundantes en cortos periodos, ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Se prevé, además, que los valores de precipitación acumulada lleguen a marca entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

¿A qué hora lloverá en Tucumán este 24 de octubre?

Junto a la emisión de las alertas meteorológicas, el SAT publica también un recuadro en el que se indica qué fenómenos meteorológicos están pronosticados y durante qué períodos del día. En el caso de Tucumán, la alerta amarilla empezará a regir en horas de la tarde y se extenderá hasta la noche.

Contrariamente a lo que se había anunciado días anteriores, la alerta no continuará hasta el sábado, aunque las actualizaciones del SAT que se hacen a lo largo del día pueden indicar un cambio en el panorama.

