Mayonesa de zanahoria en licuadora: el paso a paso de Paulina Cocina

Mayonesa de zanahoria de Paulina Cocina

La mayonesa de zanahoria reemplaza parte del aceite y el huevo de la mayonesa clásica por esta verdura, lo que la convierte en una opción más colorida y nutritiva, explica Paulina. Su sabor, a diferencia de la tradicional, es más dulce y suave. Sirve para reducir el consumo de grasa o para quienes tienen una dieta vegana.