Mayonesa de zanahoria en licuadora: el paso a paso de Paulina Cocina

La mayonesa es el aderezo por excelencia que acompaña cualquier comida o snack. Además de ser deliciosa, aporta un plus a cualquier picada, es fácil de preparar y lleva muy pocos ingredientes. Su versatilidad permite darle algunos toques para preparar mayonesas saborizadas o con texturas diferentes. Esta mayonesa de zanahoria es ideal para decorar platos y mesas.
Una referente argentina de la comida fácil y bien preparada es Paulina Cocina. Sus recetas casi que son garantía de un buen resultado. Con trucos sencillos y prácticos, la influencer de la cocina enseña a preparar desde platos sencillos hasta los más elaborados. Por eso no caben dudas de que su receta de mayonesa de zanahoria puede ser un éxito.
Mayonesa de zanahoria de Paulina Cocina
La mayonesa de zanahoria reemplaza parte del aceite y el huevo de la mayonesa clásica por esta verdura, lo que la convierte en una opción más colorida y nutritiva, explica Paulina. Su sabor, a diferencia de la tradicional, es más dulce y suave. Sirve para reducir el consumo de grasa o para quienes tienen una dieta vegana.
Para preparar la mayonesa necesitarás dos zanahorias grandes, un huevo fresco –opcional–, ½ taza de aceite de girasol o de oliva suave, una cucharada de jugo de limón, un diente de ajo, sal y pimienta. Es la cantidad de ingredientes que sirven para seis porciones. Toma solo 25 minutos prepararla.
Paso a paso: mayonesa de zanahoria
1) Pelar las zanahorias y cortarlas en rodajas finas. Cocinar las zanahorias en agua hirviendo o al vapor durante unos 15-20 minutos, hasta que estén bien tiernas.
2) Colocar las zanahorias cocidas en una licuadora o procesadora de alimentos. Si se usa huevo, añadirlo en este momento.
3) Mientras se va procesando agregar el aceite de a poco para que la mezcla emulsione. Para una opción más líquida, se puede agregar un poco más de aceite.
4) Agregar el jugo de limón, sal, pimienta, y el diente de ajo (opcional). Procesa hasta que todos los ingredientes estén bien integrados y hasta obtener una mezcla cremosa.
5) Si la mayonesa de zanahoria queda muy espesa, agregar un chorrito de agua o más limón, (comienza con 1 cucharada) hasta obtener la textura deseada.
6) Listo, disfrutar la mayonesa de zanahoria en la preparación que se prefiera.