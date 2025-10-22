Cómo hacer mayonesa de apio en pocos minutos: ideal para untar o acompañar tus comidas

Refrescante, liviana y con un sabor único, la mayonesa de apio es una opción ideal para acompañar carnes frías, ensaladas o simplemente disfrutar con pan tostado. Su preparación es muy sencilla y requiere pocos ingredientes, lo que la convierte en una alternativa perfecta para quienes buscan darle un toque gourmet a sus comidas sin complicaciones.