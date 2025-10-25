Escala la tensión: Estados Unidos anunció que envió al Caribe su portaaviones nuclear más moderno

El Gobierno de Estados Unidos anunció que desplegará el portaaviones nuclear más moderno de su flota, el USS Gerald R. Ford, al mar Caribe, para incrementar su campaña militar contra el narcotráfico en Latinoamérica.
De esta manera, se incrementa la tensión en la región, después de que la Casa Blanca atacó, desde comienzos de septiembre, a una decena de embarcaciones cerca de las costas de Venezuela y Colombia.
El portaaviones Gerald Ford se sumará a una flotilla de otros ocho buques de guerra, aviones de combate F-35 y más de dos mil militares que se encuentran a pocos kilómetros del espacio marítimo de Venezuela y Colombia, desde el pasado agosto.
La administración de Donald Trump sostiene que desde Venezuela y Colombia se envían drogas a Estados Unidos y esta es la razón por la que se han iniciado una serie de bombardeos contra lanchas que transportarían estupefacientes prohibidos. Sin embargo, en ninguno de los diez ataques realizados hasta el momento, en los que murieron unas 43 personas, se aportaron pruebas que las cargas de estas embarcaciones correspondían al narcotráfico.
La presencia del Gerald Ford en la zona del United States Southern Command “reforzará la capacidad estadounidense de detectar, supervisar y desarticular a agentes y acciones ilícitos que pongan en riesgo la seguridad y la prosperidad de la patria estadounidense”, sostuvo el vocero del Pentágono, Sean Parnell, al anunciar el despliegue del portaaviones en una publicación realizada en su cuenta oficial de X.