Secciones
Mundo

Escala la tensión: Estados Unidos anunció que envió al Caribe su portaaviones nuclear más moderno

El USS Gerald Ford se sumará a otros ocho buques y varios aviones de combate que se encuentran en la zona.

Escala la tensión: Estados Unidos anunció que envió al Caribe su portaaviones nuclear más moderno
Hace 4 Hs

El Gobierno de Estados Unidos anunció que desplegará el portaaviones nuclear más moderno de su flota, el USS Gerald R. Ford, al mar Caribe, para incrementar su campaña militar contra el narcotráfico en Latinoamérica.

De esta manera, se incrementa la tensión en la región, después de que la Casa Blanca atacó, desde comienzos de septiembre, a una decena de embarcaciones cerca de las costas de Venezuela y Colombia.

Tensión EEUU-Colombia: Trump sancionó a Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico

Tensión EEUU-Colombia: Trump sancionó a Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico

El portaaviones Gerald Ford se sumará a una flotilla de otros ocho buques de guerra, aviones de combate F-35 y más de dos mil militares que se encuentran a pocos kilómetros del espacio marítimo de Venezuela y Colombia, desde el pasado agosto.

La administración de Donald Trump sostiene que desde Venezuela y Colombia se envían drogas a Estados Unidos y esta es la razón por la que se han iniciado una serie de bombardeos contra lanchas que transportarían estupefacientes prohibidos. Sin embargo, en ninguno de los diez ataques realizados hasta el momento, en los que murieron unas 43 personas, se aportaron pruebas que las cargas de estas embarcaciones correspondían al narcotráfico.

Donald Trump anunció que Estados Unidos comprará más carne argentina para bajar los precios en su país

Donald Trump anunció que Estados Unidos comprará más carne argentina para bajar los precios en su país

La presencia del Gerald Ford en la zona del United States Southern Command “reforzará la capacidad estadounidense de detectar, supervisar y desarticular a agentes y acciones ilícitos que pongan en riesgo la seguridad y la prosperidad de la patria estadounidense”, sostuvo el vocero del Pentágono, Sean Parnell, al anunciar el despliegue del portaaviones en una publicación realizada en su cuenta oficial de X.

Temas Estados Unidos de AméricaVenezuelaColombiaNicolás MaduroDonald TrumpGustavo Petro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nicolas Sarkozy fue encarcelado en París para cumplir una condena de cinco años

Nicolas Sarkozy fue encarcelado en París para cumplir una condena de cinco años

Museo del Louvre: más de 60 investigadores policiales buscan pistas de los ladrones de joyas

Museo del Louvre: más de 60 investigadores policiales buscan pistas de los ladrones de joyas

Lo más popular
Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos
1

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial
2

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer
3

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades
4

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad
5

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche
6

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

Más Noticias
Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

El Museo del Bicentenario que se convirtió en oficinas legislativas

El Museo del Bicentenario que se convirtió en oficinas legislativas

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Comentarios