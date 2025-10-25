Triple crimen en Florencio Varela: detuvieron a Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza ordenó el arresto de Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, considerado uno de los principales imputados por el triple crimen en Florencio Varela.
La mujer, señalada ahora como una sospechosa clave dentro de la investigación, fue detenida por efectivos de la Policía Bonaerense en un domicilio de Capital Federal, poco antes de la medianoche del sábado, con aval de un juzgado de rogatorias porteño.
Fuentes del caso confirmaron que durante el operativo se secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados. La mujer, de nacionalidad argentina, es también tía de Florencia Ibáñez, otra de las detenidas por el triple crimen, quien declaró como arrepentida en el expediente.
La situación de Mujica se agravó luego de la extensa declaración de un nuevo testigo, que se presentó el viernes ante los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli, quienes investigan los homicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. El testigo, uno de los dos que declararon en la jornada, la señaló como parte del negocio narco que manejaba la banda.
Además, ese mismo testimonio aseguró que las tres víctimas habrían robado la droga, lo que, según altas fuentes del caso, habría sido el desencadenante de los asesinatos. Inicialmente, los fiscales dudaban de esta hipótesis, ya que Ibáñez había declarado que su pareja, Alex Ydone -prófugo y con antecedentes por tráfico- le afirmó que el objetivo del triple crimen era “un tipo”, consignó el portal Infobae.
Testigo clave en la causa
Un investigador clave del expediente sostuvo: “Se sospecha que Mujica participaba de la recepción de droga desde el exterior junto a Sotacuro. Se cree que, puntualmente se dedicaba al corte, estiramiento y distribución de la cocaína”.
Con este nuevo aporte testimonial, los representantes del Ministerio Público Fiscal avanzan en la teoría de que el robo que habría motivado las muertes de Del Castillo, Verdi y Rodríguez ocurrió durante el proceso de corte de cocaína que llevaba adelante la organización en el Bajo Flores, bajo la presunta coordinación de Sotacuro y Mujica. “La mujer sabía todo el plan”, aseguró el mismo investigador.
En ese marco, los fiscales también analizan el rol de Mujica en el presunto intento de encubrimiento de la organización criminal. Según la investigación, la mujer le habría dado la orden a su sobrina Ibáñez de eliminar el contenido del teléfono celular de Sotacuro, algo que la propia detenida reconoció ante la Justicia.