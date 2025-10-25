Triple crimen en Florencio Varela: detuvieron a Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro

La situación de Mujica se agravó luego de la extensa declaración de un nuevo testigo, que se presentó el viernes ante los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli, quienes investigan los homicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. El testigo, uno de los dos que declararon en la jornada, la señaló como parte del negocio narco que manejaba la banda.