Triple crimen en Florencio Varela: la Justicia confirmó la participación de tres personas más

La investigación del triple crimen en Florencio Varela avanza con velocidad, el fiscal Adrián Arribas afirmó este viernes: “Podría haber más detenciones en las siguientes horas. Tenemos reconstruida la secuencia desde el día del crimen hasta dos días después.”
Por el momento, hay nueves detenidos, cuyos roles en el hecho, de acuerdo con el fiscal Arribas estarían definidos.
La Justicia tiene confirmada la participación de, por lo menos, otras tres personas: son todos hombres y ya tienen pedido de captura internacional.
Se trata de Manuel David Valverde Rodríguez, el tío de Pequeño J; David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta” y Alex Roger Ydone Castillo, novio de la detenida Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro, otro de los arrestados.
Los tres sospechosos fueron identificados por los investigadores y rastreados por las cámaras de seguridad. Además, algunos detenidos los ubicaron como partícipes del crimen. El Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la detención nacional e internacional de todos.
Además, Arribas dijo que tiene confirmada su hipótesis sobre que el móvil del crimen fue el robo de cocaína.
Celeste Magalí González Guerrero, una de las primeras detenidas por el triple femicidio de Florencio Varela, es la inquilina la “casa del horror”, quien decidió hacer negocios con “Pequeño J” y le subalquiló el domicilio por 2 mil dólares.
En su declaración contó detalles de lo que sucedió entre la noche del 19 de septiembre y la madrugada de 20 en que mataron a las tres jóvenes.
González Guerrero marcó al prófugo David Gustavo Morales Huaman, “El Loco” David, como otro de los homicidas. Es de nacionalidad peruana y tiene un pedido de captura a nivel internacional. González Guerrero lo ubicó en su casa “con guantes”.
Víctor Sotacuro lo mencionó como “el pasajero” que debía ir a buscar a la casa de Florencio Varela, quien se subió a su coche VW Fox con dos más embarrados. También fue nombrado por Sotacuro y es llamado como “El Tarta”.
Valverde Rodríguez, tío de Pequeño J, fue reconocido por la imputada Celeste Magalí Guerrero durante la confesión que hizo esta semana ante el fiscal.
A la mujer le mostraron una foto del prófugo y dijo que se trataba de “uno de los sujetos que tenían guantes de látex”. El familiar de Tony Janzen Valverde Victoriano es “Chuman”. Integra, además, la banda “La Jauría” y fue acusado de un homicidio ocurrido el 13 de julio de 2012 en Perú.
De quién era la droga que supuestamente fue robada
Ydone Castillo novio de Ibáñez tiene un pedido de captura internacional de Interpol por ser encontrado con 51 kilos de cocaína en Perú. No vuelve a su país porque caería preso.
Es el hombre que acompañaba a Sotacuro y a Milagros Florencia Ibáñez en el VW Fox blanco.
Según la declaración de Ibáñez, el dueño de la droga -motivo por el cual habrían ejecutado a las tres chicas- no era su tío Víctor Sotacuro, sino su novio.
Ibáñez aseguró que Ydone Castillo estuvo en zona en Florencio Varela durante la noche de los crímenes de Brenda, Morena y Lara.
Cómo funciona la banda narco según las confesiones de los detenidos
González Guerrero, a quien en el momento de la detención se le encontraron conversaciones y transacciones vinculadas a “Pequeño J”, detalló cómo funcionaba la banda narco que encargó los homicidios.
La detenida dejó en claro que Matías Ozorio, capturado en Perú y extraditado a Argentina, era quien le proveía la droga para vender en Florencio Varela; y que se fue de la escena del crimen comiendo una hamburguesa en un taxi.
Posicionó a “Pequeño J” como un eslabón más bajo de lo que se pensaba y elevó el perfil criminal de Víctor Sotacuro Lázaro, quien se presentaba sólo como un remisero y lo ubicó en la Chevrolet Tracker y dijo que le dicen “Duro”.
La mujer de 28 años se autoinculpó y dijo que no sólo marcó el descampado donde podían quemar la camioneta Chevrolet Tracker, sino que compró productos de limpieza para limpiar la escena del crimen.
La mujer colocó a su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva de 25 años, como uno de los homicidas. Al momento de la detención, este hombre se negó a declarar.
González Guerrero sostuvo que el crimen fue trasmitido por una aplicación a una de las altas esferas de la banda que lo vio desde José C. Paz y habló del móvil del crimen.
La investigación sobre el triple crimen en Florencio Varela sigue en curso. Hay involucrados que se encuentran prófugos y son buscados por la justicia.