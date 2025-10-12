Triple crimen en Florencio Varela: la Justicia confirmó la participación de tres personas más

A la mujer le mostraron una foto del prófugo y dijo que se trataba de “uno de los sujetos que tenían guantes de látex”. El familiar de Tony Janzen Valverde Victoriano es “Chuman”. Integra, además, la banda “La Jauría” y fue acusado de un homicidio ocurrido el 13 de julio de 2012 en Perú.